KAD MLADA SPORTAŠICA (22) OVAKO IZGUBI ŽIVOT: ‘Plačemo za tobom, ali još je gore dočekati sutra bez tebe’

Jedan grozan trend postao je tema s “onu stranu oceana”, jedan niz događaja koji su poput domino efekta zaredali, pa i zabrinuli tamošnju javnost.

Rasprava oko mentalnog zdravlja postala je sve prisutnija na fakultetskim kampusima u SAD-u, a nakon što su tri popularne sportašice studentice – iznenada umrle. I to zato jer su počinile samoubojstvo.

Tako je 1. ožujka umrla Katie Meyer, kapetanica Stanford nogometne ekipe, bila je to vijest koja je šokirala njezinu obitelj, prijatelje, javnost. Imala je samo 22 godine, a njezini roditelji su se ubrzo oglasili na temu “nevjerojatnog pritiska koji je nosila u sebi”.

Onda, mjesec dana kasnije, također šokantna vijest. Na gotovo isti način umrla je Sarah Shulze, popularna mlada atletičarka.

Samo 13 dana kasnije na gotovo identičan način svoj je život okončala i 21-godišnja Lauren Bernett, igračica softballa.

“Plačemo za tobom. Još gore je dočekati sutra bez tebe”, samo su neke od poruka koje su se pojavile od njezinih prijatelja na društvenim mrežama.

Katie Meyer, the captain of the Stanford women’s soccer team, has died. She was 22 years old.

“There are no words to express the deep sadness we feel about Katie Meyer’s passing,” Stanford AD Bernard Muir said in a statement. https://t.co/5oKsaxC80w pic.twitter.com/NRnxypl9L9

