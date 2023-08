Kad je otišao Oršić nastalo je ‘rasulo’ u Dinamu: ‘Pa ljudi, ako odu sve zvijezde, pa to je druga momčad’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Igrao je za Dinamo, ali i Rijeku i Hajduk, bio internacionalac u Francuskoj. Prati današnji nogomet detaljno, trener je mladih u Orijentu, a naravno, gledao je dvoboj Dinama i AEK-a i kako nam sam veli, ostao je zatečen.

Saša Peršon, bivši igrač Rijeke, Hajduka i Dinama divan je nogometni sugovornik, elokventan, pristojan, upućen i uvijek raspoložen. Naravno da je pratio utakmice naših predstavnika u europskim kvalifikacijama… Čovjek koji je igrao prvu utakmicu hrvatske reprezentacije i tako si osigurao mjesto u povijesti silno se veseli baš svakom dobrom klupskom, ne samo reprezentativnom rezultatu.

“Naravno da mi je silno žao što se ovo i ovako dogodilo Dinamu. Bila je to jedna urnebesna utakmica, ne samo na kraju, nego i tjekom svih 90 minuta. Pa i u Zagrebu je bilo zanimljivo. Kada pod sve odvučem crtu, a nakon obimnih šokantnih događaja, žao mi je da se pobjednik nije odlučio barem u produžecima. To bi bilo nekako najpravednije, zar ne”?





‘Vida je nanjušio da će Livaković obraniti’

Da, kao da nas to pita Saša Peršon. Pa nam je objasnio:

“Vidim ja sve ove kritike koje su zapljusnule bivšeg trenera Igora Bišćana. A ja nekako suosjećam s njim. Teško je tu biti najpametniji, sjećate se njegove znakovite izjave nakon zagrebačke utakmice protiv AEK-a. Rekao je ‘da netko drži figu u džepu’. Aludirao je na činjenicu da na klupi nema dovoljno kvalitetnih igrača. U Ateni je reagirao tako kako je reagirao, mogao je uvesti nekog novog prije ili tijekom produžetaka pa taj isti skrivi gol. I tko je opet krivac? Igor Bišćan. Osobno, mene u ovoj utakmici više su zasmetale neke druge stvari”.

Na što mislite?

“Velim, AEK nije bio podređen, mogao je i prvi povesti, Livaković je bio najbolji igrač na terenu, baš kao i u Zagrebu. I Dinamo je ušao u nadoknadu s 2-0 rezultatom koji ga vodi dalje. U redu. Možeš primiti gol, jer su Grci napravili sveopću ofenzivu, to se zna tako dogoditi. No, nitko da se ne osvrne zašto se sa strane Dinamovih igrača nije utrčalo nakon što je Livaković obranio jedanaesterac. Vida iz reprezentacija zna da Livaković sjajno brani penale, on je na iskustvo sve ostale prevario. Isto me smeta što se Vidu optužuje da je gol uopće slavio. Pa, zna se tko mu je poslodavac, a kad sam pogledao snimku i nije nešto slavio, makar je tu riječ o jakim emocijama. Njemu nešto zamjerati. To je bezobrazno. Očito su Dinamovi igrači bili zatečeni slijedom događaja i posve je izostala reakcija”.

Ovakav ipak posrnuli Dinamo, a tek ga čeka praška Sparta i borba za Europsku ligu, s još nedefiniranom postavom na nastavak sezone s obzirom da prijelazni rok još traje – mogao bi i u hrvatskom prvenstvu zakazati?

“Da, tu leži opasnost. Ovaj šok je sigurno ostavio traga. Nije se lako nakon svega oporaviti. Pritom, ako Dinamo proda sve što vrijedi, evo Šutalo je otišao u Ajax, Livaković bi prema Fenerbahčeu, a odu li Ivanušec i Petković, pa to će biti neka posve druga momčad. Tko će takve igrače zamijeniti. Dinamo još uvijek ima najkvalitetniju momčad u Hrvatskoj. Pitanje je hoće li takva i ostati. Pa, kad je otišao samo Oršić vidjelo se kako je to izgledalo. Hajduk je furiozno krenuo u prvenstvo, odmah ispao iz Europe i cijeli fokus će mu biti na prvenstvu. Dinamo će biti rastrgan, a pitanje je kakvu će momčad imati.”, kaže i dodaje:









“Moglo bi biti zanimljivo. Kad se dublje sagledaju stvari, ipak je domaće prvenstvo najvažnije. Iz njega ideš tamo gdje ideš u Europu. Najgore po Dinamo jest što je izgubio mir. I zbog svega što se događalo prije neodigrane utakmice u Ateni, pa onda ovo nesretno ispadanje, a i Sparta bi se morala premostiti da bi se našao kakav-takav mir. Jer, Dinamo je klub s visokim ambicijama, ne prođe li se Sparta biti e to korak unazad, a u domaćem prvenstvu već se kaska”.

I za kraj Peršon nam je opet ponovio:

“Nikako se ne mogu pomiriti da se nakon sjajne Livakovićeve obrane nije bolje reagiralo. Pa da se utakmica riješila na najpravedniji način, kroz produžetke.