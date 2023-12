Kad ga je Mamić ugledao, prelomio je iste sekunde, odmah je počela čuvena operacija

Autor: Andrija Kačić Karlin

Iako nerijetko kritiziramo Matea Kovačića zbog nastupa u našoj reprezentaciji, neprijeporna činjenica jest da je on naš najuspješniji klupski nogometaš, oko njega se zavrtio najveći novac, a i dam je zaradio golemo bogatstvo. Da ne valja to ne bi bilo tako. On je igrač kojeg treneri obožavaju, igrao je u najvećim europskim klubovima, obara rekorde. No, opet ponavljamo, njegovi nastupi u nacionalnom dresu su uvijek u sjeni klupskih partija.

Evo, Mateo Kovačić je pred ostvarenjem jednog ultimativnog rekorda. Igra se završnica svjetskog klupskog prvenstva u Saudijskoj Arabiji. U polufinalu je njegov Manchester City s 3-0 pobijedio japansku Urawul jedan gol zabio je i Kovačić. City će u finalu, u petak, igrati protiv Brazilskog Fluminensea koji je prethodno nadvisio egipatski Al Ahly s 2-0.

I baš ta finalna utakmica u petak otvara mogućnost Mateu Kovačiću da ostvari čudesan rekord. Naime, dosad samo pet igrača ima naslov svjetskog klupskog prvaka s dva kluba. Među njima je i Mateo Kovačić. Njemu je to uspjelo u dresu Reala i Chelsaja. Ronaldo je to uspio s Manchester Nitedom i Realom, Kroos s Bayernom i Realom, Alaba isto kao Kroos i Arudiger s Chelseajom i Realom.

Veliko priznanje za Kovačića

Pobijedi li u finalu City Fluminensea Mateo Kovačić postati će apsolutni rekorder s tri osvojena naslova svjetskog klupskog prvaka.

Znano je otprije, Matea Kovačića obožavaju veliki klubovi. I ne libe ga se bogato plaćati. I tako, dočim još uvijek čekamo da preuzme glavnu rolu u našoj reprezentaciji on je i dalje nevjerojatno vrijedna i skupa roba na nogometnom tržištu. Uostalom, svi njegovi transferi su doslovce fantastični, pače i zapanjujući…

Kao što je i ovaj zadnjin recentni, iz Chelseaja u Manchester City. Odlazak iz bivšeg prvaka Europe prema aktualnom prvaku Starog kontinenta, zgodna je to paradigma, potvrđuje se koji ugled u klupskom nogometu ima Mateo Kovačić. A čovjek je prije svega toga igrao za Inter i Real, transferi su mu bili golemi, kao i primanja, dakako…

Obožavaju ga veliki klubovi

O njemu se pisalo već kada je imao sedam-osam godina, a nogomet je počeo trenirati kao šestogodišnjak, 2000. godine u podmlatku austrijskog LASK-a iz Linza. Već s 14 godina u austrijski klub s ponudama za Kovačića dolazili su iz brojnih europskih klubova, nije tajna da su ga već onda htjeli zakapariti Stuttgart, Ajax, Juventus i Bayern München. A onda se pojavio nitko drugi nego Zdravko Mamić. To je sušta istina…









“Zdravko Mamić vidio ga je prvi put na Pešćenici, na turniru Voćko. Bio je oduševljen kad je vidio Matea koji je driblao, izvodio rabone, prodirao, mijenjao ritam… Tada je tražio da ga upoznamo s Mateovim ocem i krenula je akcija njegova dovođenja.”, otkrio je u jednom intervjuu Davor Blašković, hrvatski stručnjak za kojeg neki čak i tvrde da je otkrio Kovačića.

Kada gledamo iz današnje perspektive, njegova obitelj je napravila najbolje. Odlučila se preseliti u Zagreb i tako je „mali„ Mateo osvanuo 2010. godine kao 16-godišnjak u Dinamu. Pazite sad ovo, već 20. studenoga 2010. prvi put zaigrao je za prvu momčad Dinama, i postao najmlađi strijelac HNL-a u utakmici protiv Hrvatskog dragovoljca.

Od Mamića do Cityja

Nešto kasnije, počela ga je upoznavati Europe. U sezoni 2011/12. Kovačić je s Dinamom ušao u skupinu Lige prvaka te je u igrao protiv Real Madrida, Lyona i Ajaxa.









I na kraju siječnja 2013. godine Dinamo je napravio senzacionalan transfer, prodao je Kovačiča Interu za tadašnjih vrtoglavih 11 milijuna eura. U dvije godine nastupa za Inter do 2015. godine nametnuo se kao glavni kotač zamašnjak momčadi, pa su se sad u Interu suočili s brojnim, enormnim ponudama za svog igrača iz Hrvatske.

U ljeto 2015. godine Kovačić potpisuje ugovor s Real Madridom na šest godina. U dresu Real Madrida osvojio je čak tri naslova u Lige prvaka. Zajedno sa suigračem iz reprezentacije Lukom Modrićem. Madridski sportski dnevnici tada su navodili da je transfer bio vrijedan više od 30 milijuna eura. To je tada bio najskuplji transfer za jednog hrvatskog igrača. Tako je lako izračunati, Inter je na Kovačiću zaradio najmanje 20 milijuna eura.

U Realu se nije naigrao

Svi su bili uvjereni da je to limit vrijednosti za ovoga igrača, ali je sljedeći Kovačićev transfer bio fantazija. I po Real i po njega i po klub koji ga je uzeo. Ovako je to išlo. U ljeto 2018. godine Kovačić je otišao na jednogodišnju posudbu u londonski Chelsea.

Samo godinu dana kasnije Chelsea je otkupio Kovačića za cijenu od 45 milijuna eura. Pa i Real je na njemu zaradio petnaestak milijuna. Nestvarno s kojim se svotama baratalo oko Kovačića. To je opet bio rekord za hrvatske omjere.

Uz pomoć Kovačića Chelsea je 2021. postao prvakom Europe, to je bio njegov četvrti naslov najprestižnijeg klupskog natjecanja na svijetu. Odlaskom Romana Abramoviča iz vlasničke strukture londonskog kluba stvari su se počele rapidno mijenjati. Klub je zapao u financijsku krizu, a je promijenio vlasnika, no u ovoj zadnjoj sezoni nastupila je i rezultatska kriza. Pa je Chelsea napravio transfer listu na kojoj se našao i Kovačić.

Navijači su bili ogorčeni i bijesni. Tvrdili su da iz kluba „svi mogu otići, ali da Kovačić ne smije„. No, Chelsea je želio novac, ugovor s Kovačičem potrajao bi još godinu dana. A Guardiola nakon odlaska Gundogana vidi novu polugu svog veznog reda. Engleski mediji tvrde da je City Kovačića platio – tridesetak milijuna eura.

Sveukupno, Mateo Kovačić naš je najuspješniji igrač po vrijednostima izlaznih transfera, a zacijelo su mu godišnji ugovori sjajni. No, da ne pričamo samo transferima, recimo da se upravo zbog te visoke cijene Kovačića od njega u našoj reprezentaciji uvijek čeka najviše. A to se ne dobiva tako često.

Kovačić očito lakše igra po vrhunskim klubovima nego u našoj nacionalnoj vrsti. Navijači znaju da toliko vrijedi a ipak malo manje pruža. Makar, ima i onih koji vele da se Kovačić malo teže snalazi u sjenci Luke Modrića. Biti će vremena i za to, kada Luka više ne bude u reprezentaciji.