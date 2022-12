JOŠKO NAŠ SVAGDAŠNJI: Jeličić ponovno briljira svojim komentarima, ovaj put o Gvardiolu

Autor: Dnevno GIŠ

Dugačko radno vrijeme koje u studiju na HRT-u provode voditelji i komentatori Svjetskog prvenstva u Katru, rezultiraju nekim odličnim replikama i komentarima, ali među njima samo je jedan zvijezda.

Joško Jeličić se ne sputava komentare malo maknuti od utakmica i prenijeti u realan svijet pa je tako među prvima na njegovoj listi završio vratar Zvezde i Kanade Milan Borjan.

“Osim što ne poznaje dobro zemljopis, ne ulijeva baš povjerenje ni kao golman”, ispalio je na poluvremenu Hrvatska – Kanada Joško, a poslije izvedbe njegovog imenjaka Gvardiola imao je novi ‘biser’.





Bolje od Romana

“Malo me strah što se tiče Gvardiola, s obzirom na to da nema djevojku, a znam pouzdano da sponzoruše stoje u niskom startu, znaju njegovu cijenu na Transfermarktu bolje od Fabrizija Romana, ali kad sam vidio njegovu majku i jednu Knjazovu emisiju kako je to odgojen momak, siguran sam da u tom smjeru neće biti nikakvih izazova”, rekao je Joško pa zaključio:

“Ponosan sam na Joška Gvardiola”, završio je Jeličić, koji izgleda kako dobro zna o čemu govori.

Stručni komentator HTV-a Joško Jeličić u emisiji Qatara komentirao je odličnu jučerašnju igru Joška Gvardiola protiv Belgije te rekao kako je iznimno važno da kad je mlad igrač u pitanju, da staneš iza njega i sad se vidi rezultat takvog pristupa.https://t.co/gBZNURsIY8 — HRT Sport (@HRTsport) December 2, 2022