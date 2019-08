JOSHUA VS RUIZ 2: ‘Okončat ću mu karijeru u pustinji!’

U subotu je mali i zdepasti ali ubojiti Meksikanac Ruiz objavio na društvenim mrežama da je spreman za uzvrat sa Joshuom:

„Obavještavam vam da je sve dogovoreno za uzvrat s Joshuom. U prvoj borbi sam se upisao u povijest i postao prvi Amerikanac meksičkog porijekla koji je postao svjetski prvak u teškoj kategoriji. Suprotstavio sam mu se u Velikoj jabuci, a jedva čekam da mu okončam karijeru u pustinji. Zahvalan sam Saudijskoj Arabiji što me je pozvala”.

I dethroned the king June 1st and made history becoming the first Mexican/American Heavyweight Champion of the world. I’m looking forward to ending his career in the desert. Mostrare la grandeza del boxeo mexicano en Arabia Saudita. 🥊🇲🇽🇺🇸🇸🇦🇬🇧 pic.twitter.com/4asTzG4N7C

