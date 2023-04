‘JOŠ UVIJEK PRIMAM PORUKE NAVIJAČA O TOJ SEZONI’! Legenda Vatrenih prisjetila se strašnog šoka

Ove godine u Engleskoj vodi se mrtva utrka za naslov između Londonkog Arsenala i Manchester Cityja, a Britanci su povodom toga podsjetili na Eduarda da Silvu, koji je još u mislima navijača topnika.

Svi se još sjećamo odlaska Eduarda u Arsenal iz Dinama, gdje je nakon prilagodbe zasjao punim sjajem, sve dok kad mu Taylor nije divljački uletio u nogu na gostovanju kod Birmingham Cityja.

Taj start ostao je upisan crnim slovima u povijesti Arsenala, čiji navijači vejruju kako bi Gunnersi osvojili naslov u sezoni 2007./08. da nije bilo krvnika Taylora.

Brazilac je do tada zabio četiri gola i upisao tri asistencije u sedam utakmica nakon što se Robin van Persie ozlijedio u siječnju 2008. godine, a Arsenal je bio na vrhu lige.

Stravičan start

“Moja je ozljeda bila vrlo ozbiljna, pa sam nakon operacije stavio gips i odletio natrag u Brazil kako bih započeo rehabilitaciju”, rekao je Eduardo za Athletic i otkrio što se događalo tijekom oporavka:

“Nisam bio tamo da bih mogao razgovarati s njima o tome što je pošlo po zlu i godinama od tada nisam razgovarao s njima o tome. Sve što znam je da smo četiri puta remizirali i da je Manchester United osvojio”, otkrio je Eduardo, koji govori kako navijači vjeruju da bi Arsenal osvojio Prem te sezone da nije bilo njegove ozljede.

Birmingham defender Martin Taylor breaks the leg and ankle of Arsenal striker Eduardo da Silva #AFC #BCFC pic.twitter.com/Vzgd4FBmM3

