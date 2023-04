JOŠ UVIJEK PODCJENJUJU BIVŠEG VATRENOG! ‘On je kao Lovren, samo je još gori’

Jedan od možda najpodcijenjenijih igrača velike generacije Vatrenih, sigurno je trenutni igrač Lyona, Dejan Lovren, o kojem se još uvijek priča u Engleskoj, ne baš po dobrom.

Naime, Arsenal ima probleme u svojem lovu na Premiership, obrana im je dva put prosula vodstvo od 2:0 u zadnje dvije utakmice pa im sad Manchester City ozbiljno puše za vratom.

Jedan od onih koje su Britanci označili kao slabu kariku u obrani Arsenala je Rob Holding, kojeg je BBC-jev novinar usporedio baš s Dejanom Lovrenom.

Rob Holding is Arsenal’s version of Dejan Lovren during Liverpool’s peak but probably even worse. 3rd/4th choice CB but he brings down the level of a title calibre team & also affects the overall style of the team.

