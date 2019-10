JOŠ JEDNA POBJEDA: Što Vatreni trebaju za siguran Euro?

Hrvatska nogometna reprezentacija jučerašnjom pobjedom protiv Mađarske došla je na korak do plasmana na Europsko prvenstvo. Dalićeve trupe su odigrale odličnu utakmicu, deklasiravši Mađare na prepunom Poljudu.

Hrvatska je trenutačno na prva na ljestvici skupine sa 13 bodova, dok nam je remi Slovačke i Walesa dobro došao. Slovaci su drugi s 10 bodova dok trećeplasirana Mađarska ima 9. Na EURO odlaze dvije najbolje reprezentacije iz grupe. No, što je potrebno Vatrenima za plasman?

Pa pobjeda naravno. Hrvatska bi pobjedom u Cardiffu protiv Walesa osigurala plasman na EURO. U slučaju kiksa, još jedan ispit predstoji protiv Slovačke na Rujevici. Koliko je situacija komotna govori da i Slovaci mogu do 16 bodova, no morali bi pobijediti Hrvatsku doma te još nadoknaditi poraz od 4:0 iz Slovačke.

Ako bi se dogodio najgori scenarij, a to je poraz od Walesa, tada bi se situacija zakomplicirala u grupi. Naime, tada bi se i Wales vratio u igru te bi se za dva mjesta borile četiri reprezentacije. No i dalje nije velika panika, opet nam ulogu igra bod s Rujevice, jer to je dovoljno za plasman.

