JOŠ JEDNA PLJAČKA, ŽRTVA TALIJANSKA IKONA: U kuću mu upali dok je večerao…

Još jedna pljačka u kućama nogometaša. Nakon provale u dom braniča Benfice Nicolasa Otamendija, slična situacija dogodila se i ikoni talijanskog nogometa.

Antonio Di Natale, bivši igrač Udinesea te sadašnji trener Carrarese, opljačkan je u svojoj vili u Empoliju. Talijanski mediji tvrde kako je pet provalnika ušlo u kuću dok je Di Natale večerao. U kući su bili i ostali članovi obitelji.

U bivšu talijansku zvijezdu uperili su oružje, nagađa se pištolj te uzeli Rolex sat s ruke vrijedan oko 30 000 eura.

Spomenuli smo već nedavnu pljačku Otamendijeve kuće u južnom Lisabonu, a pljačke nogometaša sve su češće .

Udinese legend and current Carrarese coach Antonio Di Natale was robbed at gunpoint at his home in Empoli last night https://t.co/fgpzoxgLCL #Udinese #SerieA #SerieATIM #Calcio #Empoli

— footballitalia (@footballitalia) December 17, 2021