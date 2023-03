JOŠ JEDAN NOGOMETAŠ S OTOKA IZA REŠETAKA! Optužen je za silovanje i s**sualni napad

Ružne vijesti ponovno nam dolaze s Otoka, gdje je igrač Permierligaša Sunderlanda Jack Diamond optužen za silovanje i seksualni napad, priopćili su iz tog kluba.

Diamond je trenutno na posudbi u trećem razredu engleskog nogometa kod Lincolna, a njegova posudba tom klubu odmah je ukinuta.

Nogometaš je svoja nedjela počinio u svibnju prošle godine, a u svibnju ove godine trebao bi izaći pred tužitelja pod optužbama za silovanje i seksualni napad.

Pad u karijeri

Jack Diamond je, inače, ponikao Sunderlandu i ukupno je u dresu ovog kluba odigrao 45 mečeva, postigavši dva gola uz šest asistencija.

Ipak klub ga je u kolovozu prošle godine poslao na posudbu u Lincoln, a u čijem dresu je na 31 utakmici postigao šest golova uz četiri asistencije, što ga čini drugim strijelcem i prvim asistentom ekipe.

🚨 Jack Diamond has been suspended by Sunderland after being charged for both rape and sexual assault. pic.twitter.com/alxlUvYU6z

— Barstool Football (@StoolFootball) March 30, 2023