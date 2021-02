JOKIĆ UČIO NBA LEGENDU SRPSKI: ‘Nemoj učiti proste riječi’

Srpska NBA zvijezda Nikola Jokić gostovala je u popularnoj emisiji TNT-a nakon što je s 41 poenom donijela pobjedu svom Denveru protiv Portland Trail Blazersa.

Jokić nije zaboravio kada je prošli put gostovao u emisiji. Tada ga je legendarni Shaquille O’Neal pozdravio na ruskom pa ga je Jokić sada upitao hoće li dobiti pitanje na ruskom ili srpskom.

Shaq je upalio Google translate na mobitelu i poručio Jokiću da igra odlično, a potom je Jokić cijelu ekipu u studiju naučio kako na srpskom reći da je Shaq lud. Također, Jokić mu je rekao kako ne traži proste riječi na srpskom.

Pogledajte scenu iz studija:

“Don’t do the bad words.” 😂@SHAQ struggled with his postgame message to Jokic. pic.twitter.com/WMFAL7yA3O









