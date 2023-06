Jokić srušio Miami, Denver osvojio naslov! Totalna drama u finišu, a onda su presjekli

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Denver Nuggetsi ispisali su povijest. Po prvi puta prvaci su NBA lige!

Denver je na domaćem terenu u petoj utakmici finala pobijedio Miami Heat 94:89 i s ukupnih 4:1 postao je prvak najjače košarkaške lige na svijetu. Nikola Jokić je bio najbolji igrač utakmice s 28 poena, 16 skokova i četiri asista i zasluženo je dobio nagradu za MVP finalne serije.

Nije ovo bila najljepša utakmica, bilo je puno nervoze s obje strane, puno izgubljenih lopti i promašaja, ali u dramatičnoj završnici Denver je imao više koncentracije i zasluženo slavi povijesnu titulu.





Jokić na tronu

Miami je počeo dobro, poveo je 5:0, ali onda je stao i Denver radi seriju 12:0. Heat je u tom periodu imao čak deset promašaja.

Ipak, Miami se vraća i serijom Adebayoa vraća utakmicu u egal. U tom je periodu igre Michael Porter bio najbolji kod Denvera sa sedam skokova i sedam koševa.

Utakmica? Miami je prvu četvrtinu dobio 24:22, a onda na početku druge dionice odlazi na 28:22. Miami je tada igrao dosta agresivno, Denver nije mogao ništa pogoditi, Jokić je igrao prilično stidljivo i Heat je tricom i dvicom Duncana Robinsona otišao na 39:29.

Nuggetsi se serijom 6:0 vraćaju, ali Lowry s dvije trice opet vraća Miami u prednost koji na odmor odlazi s +7 (51:44).

Zanimljiva je bila i treća četvrtina, Denver je tricom Murraya izjednačio na 60:60. Imali su Nuggetsi priliku da se odlijepe, no stali su, pustili su Miami da opet povede.

Drama na ulazu u zadnju četvrtinu, ušlo se sa 71:70 za Miami, a onda su u zadnjih 12 minuta proradili najbolji igrači – Nikola Jokić i do tada nevidljivi Jimmy Butler. Denver je serijom 5:0 poveo 75:71, a u tom periodu je Jokić dirigirao napadom svoje momčadi. No, Miami se odbio predati, a Jimmy Butler se vratio iz mrtvih i s dvije uzastopne trice te s tri slobodna bacanja uveo je utakmicu u dramu.









Miami je još jednim košem Butlera poveo 87:86, no upravo je on kod 90:89 za Denver 25 sekundi do kraja izgubio ključnu loptu, a Caldwell-Poppe je s linije slobodnih bacanja doveo Denver na +3. Butler je probao tricom vratiti Miami, ali je promašio, a Brown s linije slobodnih bacanja donosi naslov prvaka Denveru.

