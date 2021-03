JOKIĆ PONOVNO MAESTRALAN: Šarić i Šamanić odigrali utakmice sezone, Zubac solidan u porazu

Nikola Jokić predvodio je Denver Nuggetse do pobjede protiv Milwaukee Bucksa 128:97, a Jokić je novim triple-dublom postao deveti igrač u povijesti NBA lige koji je ostvario 50 trostruko-dvoznamenkastih učinaka.

Jokić je sinoć ostvario 37 poena te imao 10 uhvaćenih lopti i 11 asistencija.

Tonight, Nikola Jokic became the 9th player in NBA history to reach 50+ career triple-doubles. @EliasSports

Oscar Robertson (181)

Russell Westbrook (156)

Magic Johnson (138)

Jason Kidd (107)

LeBron James (97)

Wilt Chamberlain (78)

Larry Bird (59)

James Harden (53)

Jokic (50) pic.twitter.com/lNWGidT3ON

— NBA.com/Stats (@nbastats) March 3, 2021