Jokić na korak od prvog naslova: Utakmica bila i prekinuta, a Srbin srušio rekord

Nikola Jokić i Denver Nuggetsi došli su na samo jednu pobjedu od povijesnog naslova prvaka.

Naime, u Miamiju su slavili drugi put u tri dana protiv domaćina Heat 108:95 i poveli 3:1 u finalnoj seriji.

A peta utakmica, u kojoj mogu potvrditi naslov, igra se u noći s ponedjeljka na utorak u Denveru.

Inače, Nikola Jokić odigrao je najslabiju utakmicu finala i završio s 23 poena, 12 skokova i četiri asistencije, ni Jamal Murray nije imao šutersku večer, zabio je 15 poena, ali igrač utakmice bio je Aaron Gordon s učinkom karijere u doigravanju s 27 poena, a Bruce Brown je s klupe zabio 21.

Što se domaće momčadi tiče, Jimmy Butler predvodio je Miami s 25 poena, sedam skokova i sedam asistencija, a Bam Adebayo ubacio je 20 uz 11 skokova, ali i čak osam izgubljenih lopti, koje su ovaj put presudile Heatu.

In a class of his own 🃏 pic.twitter.com/rnMkg2uzpj

Iako je Miami kroz ovaj play-off bio prepoznatljiv po kontroli lopte, ovaj put izgubio ih je čak 15, odnosno devet više od gostiju.

Inače, utakmicu je obilježio i prekid. Nakon snažnog pokušaja zakucavanja Heatova centra Bama Adebaya obruč se nakrivio, pokušao ga je Jokić popraviti, ali na kraju su morali uletjeti radnici s ljestvama i intervenirati.

Nikola Jokic taking matters into his own hands trying to fix the uneven rim after Bam Adebayo hung on it 😅pic.twitter.com/JJl6ftG7UW

