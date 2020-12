JESU LI TO SAMO PUKE IZLIKE? Veliki rival otkrio pravi razlog zašto je izgubio od Miočića!

Autor: Luka Vuletić

UFC teškaš Daniel Cormier priznao je da se trebao umiroviti prije nego što je izgubio dva meča od Stipe Miočića u trilogiji obračuna.

Američki borac hrvatskog porijekla svladao je Cormiera u dva navrata za pojas UFC teškaškog prvaka prošle i ove godine uzevši tako titulu pobjednika u ovom rivalstvu koje je započelo pobjedom tamnoputog borca.

“Kad sam imao operaciju leđa 2018. godine nakon Derricka Lewisa to je bio kraj za mene. Otad dvaput sam se borio, a nisam trebao. Nakon operacije bio sam jako limitiran, nisam bio isti. Jako sam trenirao za meč protiv Stipe i on me pobijedio”, rekao je Cormier i dodao:

“Ne smijem živjeti sa žaljenjem jer 2018. godinu sam završio na vrhu svijeta. Pobijedio sam Miočića i Lewisa, ali od tog trenutka leđa su otišla.”