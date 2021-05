JEDNO IME NAVIJAČI HRVATSKE NIKAKO NE MOGU PREŽALITI! Treći ‘bjegunac’, a evo zašto bi se trebao zamisliti nad svojom odlukom!

Autor: P. V.

Slučaj Borne Sose je zaključen. Bivši igrač Dinama, koji je za šest milijuna eura prešao u Stuttgart, izabrao je Njemačku i stvar je zaključena. I to je još jedan primjer “bijega” iz Hrvatske. Srećom, nije ih bilo previše…

Pamtimo slučaj Frana Karačića, koji je također čekao poziv A reprezentacije. Taj desni bek Lokomotive dobio je poziv iz Australije i nakon što je ekspresno dobio tamošnje državljanstvo, više nije bilo povratka. Bio je na pripremama, međutim nije se naigrao pod tamošnjom zastavom, dapače, nije niti dobio priliku. Zbog strogih pravila Fife povratak više – nije bio moguć.

Možda jedno ime najviše nećemo prežaliti, a to je – Arijan Ademi. On je odigrao tri utakmice za A selekciju, ali bilo je to u prijateljskim utakmicama, pa je stigao “promijeniti dres”.

Ademi izabrao Makedoniju

Izabrao je Makedoniju, jer je shvatio da u planovima Nike Kovača, tadašnjeg izbornika, neće dobiti – adekvatnu priliku.

Treći bjegunac je – Borna Sosa. Stvar je stigla dosta iznenada, ali čini se ne i za njega i Njemački nogometni savez koji su “pripremali operaciju”. U svakom slučaju želimo mu da dobije priliku, za razliku od Karačića…