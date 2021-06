JEDAN OD NAJLUĐIH IGRAČA OKONČAO KARIJERU: Pamtit ćemo ga po golovima, ali i ludim akcijama van terena

Jedan od najekscentričnijih likova u svijetu nogometa, Danac Niklas Bendtner, odlučio je u 33 godini reći zbogom nogometu i “objesiti kopačke o klin”.

The Lord, kako su ga prozvali u Arsenalu ostat će zapamćen kao odličan centarfor, koji je među pet igrača u povijesti Londonskog kluba koji su zabili hat-trick u Ligi prvaka, ali i po mnoštvu dogodovština van terena koje su ga primjerice stajale protjerivanja iz Wolfsburga.

Profesionalnu karijeru započeo je u Kopenhagenu, a potom je promijenio nekoliko klubova u Engleskoj, od Arsenala do Birminghama, Sunderlanda i Nottingham Forest-a, a kasnije se okušao u Juventusu, Wolfsburgu i Rosenborgu. Logično, zadnji klub bio mu je rodni Kopenhagen. Za reprezenzaciju je odigrao 81 utakmicu, sa 18 godina postao je najmlađi debitant u povijesti Danske, a zabio je 30 golova.

Former Arsenal striker Nicklas Bendtner has announced his retirement from football, aged 33. Sad day for football. pic.twitter.com/ckDCQ1khEp — SPORTbible (@sportbible) June 3, 2021

Problemi s alkoholom i autobiografija

Kao i svaki Danac Bendtner se smiruje ribolovom, a napisao je i autobiografiju koja je postala bestseler, “Obije strane”, u kojoj se dotaknuo svih pikanterija iz privatnog života.









“Jedna od djevojaka s kojom sam bio došla mi je s pričom kako je trudna. Rekla je da za sve postoji cijena, čak i za ono što će učiniti po tom pitanju. Kad sam je pitala što to znači, dodala je: “Znači da ćete platiti moje nove grudi, želim da se poprave.” Na kraju sam to učinio, platio sam to “kozmetičko” putovanje “, otkrio je Danac u autobiografiji.

Mnogo puta se zbog svojih skandala Niklas našao u problemima, uglavnom zbog pretjerane konzumacije alkohola. Najopušteniji je, očito u Kopenhagenu, gdje je napravio nekoliko incidenata.

Njegov sukob s taksistom izazvao je najviše pažnje kada je iz čista mira počeo vozaču govoriti kako će ga “pojesti” i da je “njegova kuja”. Kad ga je taksist izbacio iz automobila, Bendtner je nastavio s ispadima, pa je skinuo gaće i trljao spolovilo o automobil.

Nekoliko je puta kažnjavan zbog vožnje pod utjecajem alkohola, a kao igrač Juventusa u Kopenhagen, predozirao se alkoholom i ušao u pizzeriju i naručio je komad pizze. Kad je shvatio kako nema novca za plaćanje, započeo je raspravu s prodavačima rekavši da ih može kupiti sve, kao i pizzeriju. Ostali gosti su ga prepoznali i platili mu hranu.