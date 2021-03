JEDAN OD NAJBOLJIH NAPADAČA NA SVIJETU NIŽE REKORDE: Postao je najbolji u povijesti

Autor: F.F

Erling Braut Haaland ponovno je utrpao dva pogotka Sevilli. Nakon što je u prvoj utakmici bio dvostruki strijelac, Norvežanin je i ovu utakmicu briljirao.

Osim što je bio dvostruki strijelac, 20-godišnji napadač srušio je i niz rekorda svojim sjajnim nastupom.

Naime, preskočio je legendarnog Ole Gunnara Solskjaera te postao najbolji norveški strijelac u Ligi prvaka. Uz to postao je i najmlađi igrač koji je postigao 20 pogodaka, a za taj poduhvat trebalo mu je samo 14 utakmica. Pogađate, i to je rekord, koji je do sada držao Harry Kane kojem je za 20 golova bilo potrebno 24 utakmice. Norvežanin je i prvi igrač u povijesti Lige prvaka koji je u četiri uzastopne utakmice postigao dva pogotka.

Haaland je mogao postići i hat-trick, no promašio je prvi kazneni udarac:

“Promašio sam prvi jedanaesterac, ali vratar se micao, kod drugog sam bio nervozan, ali sam odlučio pucati u istu stranu i pogodio sam”, rekao je fenomenalni 20-godišnjak.