JEDAN OD IZVORNIH VATRENIH OTIŠAO TIHO, SUIGRAČIMA OSTALA BOL: ‘Javili su mi u sedam ujutro, baš me stresla ta vijest…’

Prošlo je 11 godina otkako je nogometnu scenu u Hrvatskoj rastužila vijest da je poslije borbe s teškom bolešću sa samo 44 godine preminuo Dubravko Pavličić, bivši hrvatski reprezentativac koji je za sjajnu generaciju Vatrenih igrao na prvom velikom natjecanju nakon osamostaljenja, na Euru 1996. održanom u Engleskoj.

Bilo je to natjecanje na kojem se Hrvatska predstavila na velikoj sceni i došla je do četvrtfinala, s Pavličićem kao dijelom sjajne momčadi, a na 11. obljetnicu njegove smrti, u našoj priči prisjećamo se igračkog i životnog puta bivšeg Vatrenog.

Dubravko Pavličić bio je član slavne čileanske generacije 1987., kada je s juniorskom reprezentacijom Jugoslavije osvojio naslov svjetskog prvaka. Rođen je 28. studenoga 1967. godine u Zagrebu, a u klupskoj je karijeri branio boje Radnika, Dinama, Rijeke, Herculesa, Salamance i Ferrola.





Dvije utakmice na Euru

Za hrvatsku reprezentaciju nastupio je ukupno 22 puta, uključujući i pet utakmica na kvalifikacijskom putu do Europskog prvenstva 1996. godine, a dva je puta zaigrao i na samoj europskoj smotri najboljih, protiv Turske i Portugala.

Posebno dubok trag iz Pavličićeve klupske karijere ostao je u Alicanteu, gdje jedan od ulaza na tamošnji stadion nosi njegovo ime. Dudo je odigrao 86 utakmica u dresu Rijeke u Prvoj HNL i Kupu Hrvatske.

Posljednji ispraćaj bio je u u Alicanteu, u gradu koji dobro pamti nastupe bivšeg Vatrenog na terenu.









“Pavličić je bio miran, tih, nekako samozatajan. Njegova karijera nije se razvila putem koji je trebala, bio je izuzetno kvalitetan igrač. Javili su mi u sedam ujutro da je umro, baš me stresla ta vijest”, rekao je svojedobno Igor Štimac koji je s njim igrao u Čileu, a kasnije i u dresu hrvatske reprezentacije.

Prije 11 godina preminuo je Dubravko Pavličić, hrvatski reprezentativac na prvom velikom natjecanju, europskoj smotri 1996. godine u Engleskoj. Za Vatrene je zaigrao ukupno 22 puta. Počivao u miru. 🙏





U Herculesu je Pavličićev suigrač bio i Janko Janković. “To je bio veliki šok za mene i moju obitelj. S Dudom sam bio veliki prijatelj dugo godina. Do zadnjeg se trenutka borio, svi smo izgubili velikog čovjeka”, rekao je Janković nakon što je došla tužna vijest.

Odan Dinamu

Dubravko Pavličić je prije svega bio veliki dinamovac i navijač Hrvatske. S 15 godina pobjegao je od kuće i otputovao vlakom u Beograd da bi ‘drukao’ za Modre u finalu Kupa Jugoslavije protiv Sarajeva.

U posljednjim mjesecima života pratio je na televiziji svaki imalo značajniji Dinamov nastup. Pobjede nad Helsinkijem i Malmoeom u kvalifikacijama za Ligu prvaka vraćale su mu radost u borbi s teškom bolešću…

Sve to nam je govorio poznati odvjetnik, Saša Pavličić-Bekić, bratić koji je ponajviše od obitelji kontaktirao s njim.

“Imao je 13 godina kad smo bili na utakmici Dinamo – Partizan. Postojala je kraj stadiona mala kladionica. Htio sam uplatiti da će biti 5:1. Nije mi dao. Na kraju se dogodio upravo taj rezultat. Počeo sam gunđati, a Dubravko mi je opalio šamarčinu. I rekao: ‘Budi sretan što je Dinamo pobijedio, to je važno, pusti novac’. Tako je on doživljavao modri klub. Često sam se toga prisjećao”, rekao je.

Saša Pavličić-Bekić njeguje uspomene prema svom bratiću, njegove su riječi bile teške i iskrene.

“Njegova supruga Višnja nazvala je u pet ujutro iz Elchea. Suze, bijes, očaj… svih nas u Zagrebu. No, najviše sam isplakao suza taj dan u Sinju mjesec prije njegovog odlaska. Čekam raspravu, on zove i veli da je bio u pogrebnom poduzeću sve srediti da se ne gubi vrijeme. To saznanje da je on svjestan svega i ta njegova mentalna snaga je nešto najgore kaj sam doživio. Njegov ispraćaj u Alicanteu kad je valjda cijeli grad došao i gradonačelnik, bio je samo kruna svega kaj je on bio. Puno vremena je prošlo i sve čekam kad će doći ono ‘vrijeme liječi sve rane’…”, govorio nam je Pavličić-Bekić.

Bila je to karijera koja se ne zaboravlja, a sjećanja traju u njegovoj Hrvatskoj i u Španjolskoj gdje je Dubravko Pavličić živio i ostavio značajan trag na terenu…