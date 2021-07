JEDAN IGRAČ BIO JE ČOVJEK PREVAGE! Evo što jedan naročito raspoložen igrač napravi od utakmice!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Na koncu je rezultat baš bolji od igre, a rezultat je zaista dobar. Dinamo je u drugom pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka pobijedio ciparsku Omoniju s 2-0 (0-0), pogocima Majera i Jakića. Dinamo je potvrdio tako status favorita u ovome dvoboju, iako se dosta dugo tražio, no razigrao se u posljednjoj četvrtini utakmice i spremio finu zalihu za put na uzvrat na Cipru. I, k tome, jednog igrača doveo u pravu formu. Lovru Majera.

Dinamo se fakat dugo u ovoj utakmici mučio s organizacijom igre. Jest, imao je posjed, no nije znao što bi s loptom. Gusta formacija gosta odolijevala je, a sve je vrvilo od striktnih pokrivanja. Ciprane nije previše zanimao napad, ali gle čuda. Prvi su imali zgodu, već u početnim minutama, dobro je prošlo. Takav šok bi uistinu bio nepotreban. Ili pak možda i potreban da razbudi uspavane Dinamove linije.

Da su stvari išle loše svjedočila je još jedna izvrsna prigoda Ciprane sredinom poluvremena. Većina prosječnih napadača pogodili bi iz te pozicije mrežu, Duriš je na dobru asistenciju Šćepovića promašio.

Majer oduševio

Pa je počeo pljusak, a navijači su u svojoj nevolji i zapjevali Dinamu, njih tek oko tisuću s covid EU potvrdama ipak su pripravili nešto nogometne aatmosfere koje se tako sa sjetom sjećamo.

Ipak, nakon 35. minute Dinamo se poboljšao, bile su tu i dvije prilike, Oršiča i Petkovića. Nisu to bili „ziceri„, ali se sve moglo bolje iskoristiti.

Pa je uslijedila prava nevolja, ozlijedio se Ademi, odmijenio ga je Mišić.

I poluvrijeme bi zaslužilo baš lošu ocjenu, no ipak ju je ublažio krasnim škaricama Petković. Kao nekad Drađan Jerković se vinuo u zrak i atraktivno tukao, te umalo pogodio. Baš šteta, to bi bio rijetko viđen gol.

Ako su u čemu majstori to su nogometaši Omonije u usporvnju ritma i zadržvanju vremena. Tu su strategiju doveli do svršenstva. I u nastavku su rzvodnili utakmicu do te mjere da se Dinamo veselio svakom korneru. Jer, prigoda nije bilo…









I opet je Omonia imala bolju prvu priliku nego Dinamo. Nije to izgledalo nimalo dobro.

Krznar je u 63. minuti zamijenio ozlijeđenog Ivanušeca, postavio je Kastratija. Očekivala se neka živost njegovim ulaskom. I dogodila se, a zaslužan je bio Lovro Majer, svojim prodorom matirao je obranu Ciprana. Jako vrijedan pogodak. Teško izboren s obzirom na igru u polju.

Da je to večer Lovre Majera potvrdio je i drugi pogodak, Dinamov organizator igre bio je asistent iz kornera. Teledirigirnim projektilom doslovce je pogodio Jakića u glavu i mat Ciprana je bio neizbježan. Evo, što jedan naročito raspoložen igrač napravi od utakmice.

Kao što je to u dvoboju protiv Omonije za Dinamo napravio Lovro Majer. Bio je i čovjek odluke i čovjek prevage. Nogomet jest momčadski sport, ali ga igraju pojedinci. Još kada igraju kao Majer večeras onda je to baš zanimljivo.