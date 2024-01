Jedan dio Hrvatske baš je slavio ‘lepog Boru’, a onda je pala iznenadna odluka

Autor: Andrija Kačić Karlin

Spada on u legende splitskog Hajduka, nije on niti iz Splita, Dalmacije, pa niti iz Hrvatske. On je Srbin, iz Bora i došao je u Hajduk 1975. godine, u transferu koji je podigao puno prašine, jer su ga željeli i Partizan i Crvena zvezda. A bio je sjajan igrač, dribler, paker, strijelac, a u javnosti šarmantan, elokventan, omiljen i popularan…

Da, on je Boriša Đorđević, a čak su ga u Splitu onako naočitog zvali ”Lepi Bora„, i u Hajduku je zaista ostavio neizbrisiv trag.

Kao zapanjujuće nadaren debitirao je u Prvoj ligi Jugoslavije sa samo 17 godina u dresu Bora, još 1970. godine. Sam je svojim igrama držao ovaj klub na prvoligaškoj sceni, da bi 1975. godine došao u Hajduk. iz velikog kluba se lakše dolazilo do jugoslavenske reprezentacije, što mu se i dogodilo.

Ostavio neizbrisiv trag

U Split je došao kako bi zamijenio još jednu klupsku legendu, Branu Oblaka koji je kod trenera Tomislava Ivića također igrao u napadu. No, Đorđević je bio drugačiji tip igrača, mođda malo lijeniji ali kud i kamo spretniji s loptom. Trebalo mu je određeno vrijeme da se prilagodi na igru u Hajduku, ali kada je to apsolvirao nije mu bilo premca.

Imao je jednu fenomenalnu karakteristiku. Uvijek je igrao najbolje u najvažnijim utakmicama. A tih godina Hajduk ih je imao napretek. U Hajduku igrao od 1975. do 1981. godine sudjelujući u osvajanju naslova prvaka države 1979. i kupova 1976. i 1977. godine. Odigrao je 276 utakmica za Hajduk i postigao 76 pogodaka.

Bio je i najbolji igrač Hajduka u antologijskoj utakmici četvrtfinala Kupa prvaka protiv njemačkog HSV-a. Hajduk je bio eliminiran zbog golova u gostima, u Hamburgu je izgubio 0-1, u Splitu pobijedio s 3-2. Osim što je bio u Splitu strijelac izjednačujućeg pogotka za 2-2 Boriša Đorđević je neviđeno izludio tada najboljeg braniča svijeta u dresu HSV-a, Manfreda Kaltza.









Nakon karijere nije se vratio

Nije prošlo dugo i HSV je Đorđevića otkupio iz Hajduka. U dresu HSV-a sudjelovao je u osvajanju dva naslova prvaka Njemačke. Nakon 1983. godine igrao je još nogoomet u nižerazrednim klubovima. Jednu sezonu je igrao za berlinskog niželigaša Tennis Borussia Berlin te još tri za Altonu. Nakon karijere nije se vratio u Jugoslaviju. Ostao je u Hamburgu.

I gle paradoksa. Nakon što je završio karijeru Đorđević je jedno vrijeme radio kao trener mlade nogometne škole Manfred Kaltz. Da, riječ je o Kaltzu kojeg je izludio u Splitu na utakmici Hajduka i HSV-a









Naposljetku, za reprezentaciju Jugoslavije odigrao 5 utakmica (1976–77). Igrao je u četvrtzavršnici europskog prvenstva 1976. godine

Bivši golman Hajduka Ivan Budinćević koji je nastupao u momčadi zajedno s Budinćevićem ima jednu zaista zanimljivu zgodu oko Đorđevića. Pričao je taj bivši Hajdukov vratar o ”Lepom Bori”…

”Vjerujte mi, znam ga jako dobro. Boriša Đorđević je bio veliki igrač, zaista je znao sve o nogometu. Imao je glavu, potez, drbling, šut… Svestrani napadač. Ali, jedno vrijeme ga gol nikako nije htio. Promašivao je ono što se činilo nemogućim promašiti. Bio je poseban napadač, valjda jedini centarfor na svijetu koji bi se u šesnaestercu, kad bi protivnički obrambeni igrači ušli u njega, gradio čuvajući loptu umjesto da padne i iznudi jedanaesterac. Smijali smo se, a i on se smijao, kako ga je veliki novinarski pisc veliki Miljenko Smoje zafrkavao za tu njegovu neefikasnost„, govori Budinćević. I nastavlja:

”Ali, kad je Boriša Đorđević konačno postigao gol, i to nakon puno vremena, Miljenko Smoje je drugi dan u Slobodnoj Dalmaciji napisao nevjerojatno duhovit specijalni komentar na račun toga, u kojemu je, koliko se sjećam stajalo i ovo – Svitu, dogodilo se čudo, lepi Bora je zabija gol! I sad se tom Smojinom tekstu smijem…