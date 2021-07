JE LI ZA SVE KRIV BREXIT? Englezi naveli razloge zašto ih ne vole, a zaboravili najrecentniji

Autor: G.I.Š.

Završio je najčudniji Euro 2020 u 2021, a stvari koje su se događale oko njega koje su uključivale probleme s koronavirusom, tragedije na terenu, Ericksen, i van prepričavat će se još dugo, no sigurno je kako ovakav Euro više nikada nećemo gledati.

Ipak jedna stvar je zapela za oko svakome, a to je količina netrpeljivosti koju je ostatak Europe uputio prema reprezentaciji Engleske te sreće nakon izgubljenog finala protiv Italije.

Lagano se može reći kako se Europa “urotila” protiv Engleza, no uistinu nije čudno da je tome tako, a i Engleski novinar Charlie Parker-Turner naveo je pet razloga zašto su Englezi postali omraženi.

Pet razloga. a zaboravio jedan

Prvi razlog koji je razljutio Europske momčadi je pjesma The Lightning Seedsa “Football’s Coming Home” pod kojom Englezi već godinama od 1996 prate svoju reprezentaciju na velikim natjecanjima. Iako je pjesma snimljena za Euro 1996 u Engleskoj, tijekom vremena poprimila je značenje superiornosti Engleza kao začetnika nogometne igre. Naravno svi ćemo pamtiti Schmeichela koji je pitao koji će se to trofej “vratiti kući”, i Bonuccijev “It’s coming to Rome” (Dolazi u Rim).

Kao drugi razlog navodi se privilegiranost Engleske reprezentacije, koja je sve osim jedne utakmice protiv Ukrajine, igrala pred domaćom publikom na Wembleyu. Ta domaća publika je treći razlog netrpeljivosti pošto su se “iskazali” zviždanjem himnama protivnika.

Kao dva zadnja razloga navodi se kolonizatorska povijest Engleske, iako su prije svake utakmice klečali u podršku BLM pokretu. Zadnji razlog je vrlo prozaičan, a top je da nema razloga već jednostavno mrze engleske ljubitelje nogometa.

Mi bi tu dodali i cijelu zavrzlamu oko Brexita kojim je Engleska okrenula leđa EU i svim zemljama s kojima je dijelila “dobro i zlo” i krenula svojim putem bez ostalih.