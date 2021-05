JE LI VRIJEME ZA POVRATAK NA ‘STARO’ NORMALNO? Pogledajte prizor punih tribina u velikom derbiju!

Veliki derbi izraelskog nogometa između dva Maccabija, Tel Aviv i Haife, odigrao se pred punim tribinama. Bloomfield stadion gorio je od užarene atmosfere, a nakon gotovo godinu i pol dana potpuno je neobično vidjeti pune tribine.

A igrači na terenu su bili svjesni što se događa te su navijačima priuštili fantastičnu utakmicu. 28 500 gledatelja moglo je uživati u utakmici s čak četiri pogotka.

Osim što je stadion bio pun, ovakve slike šalju nadu u svijet kako bi se pandemija korona virusa napokon mogla malo smiriti.

Domaćin Tel Aviv poveo je već u 6. minuti utakmice kada je krcate tribine oduševio Eitan Tibi. Nakon 17. minuta igre ponovno erupcija na tribinama. Ovog puta na 2:0 povisuje Aleksandar Pešić, no zanimljivi derbi tu se tek zakuhao.

Match of the season in front of 28,500 fans: Maccabi Tel Aviv vs Maccabi Haifa pic.twitter.com/Kn7HjMHauS

— Roy Jankelowitz (@roijay) May 9, 2021