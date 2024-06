Javio se svjetski prvak, Filip Hrgović sad još više može žaliti za propuštenom prilikom života

Oleksander Usyk je do sinoć je imao status apsolutnog prvaka svijeta teške kategorije. Sve teškaške naslove ujednio je pobjedom protiv Tysona Furyja u spektakularnoj borbi održanoj 18. svibnja, a nešto više od mjesec dana kasnije odlučio se odreći jednog pojasa. Riječ je pojasu prema IBF-u, organizaciji čiji je prvi izazivač sve do donedavno bio Filip Hrgović.

Stoga će se Anthony Joshua i Daniel Dubois 21. rujna međusobno boriti za pojas prema IBFU-u. Usyk se odrekao pojasa jer je Fury aktivirao klauzulu o uzvratnom meču, te nije u mogućnosti braniti spomenuti pojas prema IBF-u.

“Anthony i Daniel slušajte. Znam koliko vam je IBF pojas bitan. On je moj poklon vama za 21. rujna”, poručio je ukrajinski boksač Usyk u video poruci.

