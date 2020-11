JAVIO SE GAZDA IZ SUSJEDSTVA: Evo kakvi se planovi kuju za veliku godinu!

Autor: Hina/Ivor Krapac

Kako se bliži završetak 2020., sve je više nagađanja kako će izgledati Europsko prvenstvo koje nas čeka u ljeto sljedeće godine, a na njemu će se za pobjede boriti i Hrvatska. Planove u organizaciji približio je Slovenac Aleksander Čeferin, prvi čovjek UEFA-e.

Čeferin je u razgovoru za Marca Sport Weekend kazao kako je plan organizirati turnir u predviđenom formatu s 12 domaćina širom Europe. Nada se i navijačima na stadionu.

‘Plan je, naravno, igrati Euro. Siguran sam da ga ovaj put nećemo odgoditi. Ali naravno, pratimo situaciju kako bismo vidjeli hoćemo li možda morati nešto mijenjati. EURO će se igrati, možete reći da sam previše optimističan, ali vjerujem da će se ova pandemijska kriza završiti prije proljeća’, dodao je predsjednik UEFA-e.

Slovenac je prošlog mjeseca u intervjuu za španjolsku TV mrežu Movistar + nagovijestio mogućnost smanjenja broja gradova domaćina ako će biti potrebno, iako UEFA i dalje inzistira na tome da je prerano odlučivati ​​o sudbini EP-a koje će se održati idućeg ljeta.

Predsjednik krovne nogometne organizacije ‘Starog kontinenta’ osvrnuo se i na vijesti o navodnom pokretanju Superlige u kojoj bi sudjelovali europski velikani.

‘Za mene Superliga ne dolazi u obzir. To je san dvojice ili trojice direktora kojima nije stalo do solidarnosti. Nije ih briga ni za što osim za sebe, čak bi naštetili i vlastitim klubovima, ali vjerojatno to još ne shvaćaju. Ideja nije vrlo ozbiljna. Nastala je zbog odlaska predsjednika Barcelone, ali vjerujem da je to prije bila populistička ili politička ideja nego ozbiljna’, zaključio je Čeferin.