JAPANKA DO NASLOVA U AUSTRALIJI: Naomi Osaka osvojila prvi Grand Slam sezone

Autor: HINA/GIŠ

Japanska tenisačica Naomi Osaka pobjednica je ovogodišnjeg izdanja Australian Opena nakon što je u finalu sa 6-4, 6-3 pobijedila Amerikanku Jennifer Brady.

Osaki je za osvajanje drugog naslova na Australian openu bilo potrebno sat vremena i 19 minuta. U prvom je setu suparnici uzela dva puta servis, kao i u drugom, a svoj je izgubila po jednom u svakom setu. Osaka je servirala šest aseva, a Brady dva, Japanka je imala 16 winnera i napravila je 24 dvostruke pogreške, dok je Amerikanka napravila 31 dvostruku pogrešku.

Ovo je četvrti grand slam naslov za 23-godišnju Osaku u isto toliko grand slam finala koliko je igrala i drugi u Melbourneu nakon 2019. godine. Osvojila je US Open 2’18. i 2020.

Brady, 22. nositeljica, za nastup u finalu eliminirala je Čehinju Karolinu Muchovu, a njen najbolji rezultata na grad slamovima do sada je bilo na zadnjem US Openu kada je stigla do polufinala gdje je potom izgubila od Osake.

U muškom finalu sutra igraju prvi tenisač svijeta Novak Đoković i Rus Danil Medvjedev.