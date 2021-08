JALOVA JE TO MOMČAD! Pocrnio je od muke, jer tron se nikako ne nazire ovakvim partijama!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Nenad Bjelica je pocrnio. Od muke. I sam priznaje, dva poraza zaredom ne pamti. A njegove ambicije, kao ni kluba koji ga plaća nisu male. One su najveće, sežu i do naslova hrvatskog prvaka. A Osijek je u ovome trenutku jalova momčad. Ni manje ni više nego jalova. Neprepoznatljiva za razliku od lanjske…

Bilo bi sad glupo već zaključiti u ovome ipak izjednačenom prvenstvu kako se Osijek već skršio sa šampionskim ambicijama. Prvenstvo je osim što je izjednačeno i veoma dugačko, pa još je ljeto.

No, porazi protiv Istre i Dinama upućuju nas na jedan zaključak, onaj iz europske domene. Onaj debakl, mučan i negledljiv u Sofiji u protiv CSKA, u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, nije bio slučajan. Toliko beskrvan Osijek, nenametljiv, tih i stidljiv, na to ne da nismo navikli, to nam je bio šok.

Poljuljane ambicije

I mnogi su mislili da je ta sramota u Bugarskoj slučajnost. Uvjereni su bili u teoriju velikih brojeva, da se i jakom Osijeku tako nešto treba dogoditi, barem jednom u sezoni. Opet, bilo je jasno da su Osijekove ambicije najveće u domaćem prvenstvu, pa se dogodio poraz protiv Istre. A momčad koja želi naslov ne smije gubiti utakmice protiv onih koji razmišljaju o ostanku u Prvoj HNL.

O dvoboju protiv Dinama niti nećemo previše. Osijek je u najvećem dijelu utakmice bio nevidljiv.

Eh, sad? Je li krivac Nenad Bjelica, igrači ili uprava koja je morala još jače osnažiti momčad? Odgovor lebdi u zraku, teško ga je dohvatiti.

Ali, jedno je sigurno. Pa, nije Nenad Bjelica ništa manje bolji ili ništa manje lošiji trener nego prije šest mjeseci ili godinu dana. I tada je imao viziju, ima je i sada. Onu prošlu je pogodio, prošla je, ova nova nije. To se događa svim trenerima svijeta, pa i onim najvećim.

Dobro poznamo Nenada Bjelicu, njegov temperament, ali i sustavnost, navike i vizije. Veliki je posao radio i s Dinamom, potom i s Osijekom. Ovi debakli sada su i njega zamislili, potakli ga da uđe, štono bi Ćiro Blažević rekao, u „tamu svoje kože”.









Nešto je napravio pogrešno, to je sigurno, Ali, da je isključivi krivac za beskrvnost svoje momčadi, to ne stoji. I igrači su čudne biljke. Sad ćemo spomenuti jednog drugog našeg velikog, zacijelo i najvećeg trenera. Tomislava Ivića:

On bi u takvim trenucima rekao:

„Znam gdje sam ja pogriješio, ali znaju li igrači gdje su oni zapeli. Kad vam kažem, nema robe na svijetu kvarljivije od nogometaša. Kad misle da znaju i da su jaki onda su najslabiji”!

Očito se ovaj zaključak tiče i kompletne momčadi Osijeka. Ono što su lani lako rješavali u serijama utakmica sada ne mogu napraviti niti u jednoj utakmici, niti u poluvremenu, niti u mizernih petnaestak minuta.

Osnovno je da nedostaje borbenosti i žustrosti. A kad je momčad bezvoljna u njoj se onda utope i najbolji pojedinci. Poput centarfora Miereza. Koji nas je lani tako opčinjavao da smo ga čak poželjeli s hrvatskim državljanstvom u hrvatskoj reprezentaciji.









Veli Bjelica da cijelu momčad treba resetirati, vratiti na tvorničke postavke. I nije u krivu. Makar s tom rečenicom priznaje i grešku u dijelu svoje vizije, to je u ovome trenutku jedini način za izvlačenje iz krize.

Naime, njegovi nogometaši su pomislili, bolje rečeno umislili su se da su za par kopalja iznad ostalih klubova Prve HNL. I to je bio taj crv jedne jabuke koja je zarazila cijeli sanduk jabuka.

Veliki treneri ponekad, ali samo ponekad, i žele takve situacije. Da mogu podignuti ton, zaoštriti kurs, postati ljuti i oštri, pa i postati skloni kaznama. Bjelica će to sigurno učiniti. I neće biti u tome sam, sigurno će mu se pridružiti kao saveznik i uprava kluba.

Mađarski vlasnici sigurno ne žele takav blijedi Osijek, a znamo da su igrači u Osijeku i više nego dobro plaćeni. Zato je za očekivati da će u Osijeku biti ne samo rezova, nego i neočekivanih rješenja. Ništa još nije izgubljeno u ambicijama, tek se izgubila svijest da su igrači očito odjednom postali siti, a da za uspjeh moraju biti gladni.

Prošlosezonsko drugo mjesto Osijeka bilo je uspjeh. Sada se očekuje najmanje isto, ali zna se da Osijek puca i na naslov. Novac je uložen, gradi se stadion, ovakav Osijek ne treba nikome, ni Bjelici, ni vlasniku kluba, ni navijačima koji su u šoku od ovosezonskih razočaranja.

Na potezu je Nenad Bjelica. Očekujemo njegove odluke. Mnogima neće leći dobro, ali veliki treneri se pokažu kao najbolji baš u ovakvim trenucima. Veliki trener se zna izvući iz krize z arazliku od lošeg. Pa gospodine Bjelica, vjerujemo da ste veliki trener, da vidimo što ćete učiniti!