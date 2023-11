Jakirović poslao znakovitu poruku Petkoviću, a jasno se tiče i izbornika Dalića

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Svaka iduća utakmica za Jakirovića je kvalifikacijska, ponavlja se već često, ali njemu se dosta toga “gleda kroz prste”. Porazi se gomilaju, situacija nije bajna…

U nedjelju je derbi na Rujevici, Rijeka traži pun plijen protiv svog bivšeg trenera.





“Očekuje nas jako zahtjevna i izuzetno važna utakmica. Znamo kakvo je stanje na ljestvici, a isto tako znamo što nam je činiti. Moramo biti maksimalni u svim segmentima nogometne igre. Moramo konačno spojiti 90 minuta, da nemamo nekih crnih rupa ili blackouta u igri što je do sada bio slučaj u gotovo svakoj utakmici. Atmosfera će biti nabrijana, ali ne igramo ni ja ni moj kolega Sopić, nego igra 11 protiv 11 igrača pa ćemo na kraju vidjeti tko će biti bolji”, rekao je Jakirović na konferenciji za medije u Maksimiru.

Neće biti lako

Doslovno je “otet iz Rijeke”, pa neće biti topao doček…

“Prošao sam puno toga kao trener Gorice, a moje kolege znaju da je u HNL-u uvijek slično tako. Naravno da će to sada biti ‘puta deset‘, ali to je nogomet. Emocije ponekad odu stvarno predaleko. Ja na to ne mogu utjecati. Znam što smo napravili u Rijeci, u kakvom smo stanju zatekli klub. Doslovno je bilo banana stanje i to svi znaju koji su unutra. Pamtim samo dobre i sretne dane kojih je bilo jako puno, a isto tako znamo u kakvom smo stanju ostavili klub. Danas se vidi u kakvom je stanju ostavljen”

Statistika je na strani Dinama jer Rijeka nije pobijedila posljednjih 11 utakmica.

“Dinamo je godinama najbolja momčad. I dan-danas je. Svjestan sam da imamo problema, svjestan sam i niza, pogotovo u Konferencijskoj ligi. Ja uvijek analiziram sebe, bez samokritičnosti nema napretka. Igrači na terenu moraju pokazati da su dostojni da nose dres Dinama i nadam se da će to pokazati. Trenutno smo u nekakvoj inerciji negative i moramo svim snagama upregnuti da ta inercija krene u pozitivu. Nema to nitko napraviti osim vas.”

Jakirovićeva prednost je da poznaje igrače Rijeke.

"Prednost je sigurno jer znam vrline i mane. Toliko puta su igrali jedni protiv drugih da ti u nekim situacijama trener ne treba ništa ni reći. Odlučit će kako se probudiš sutra. Znam da tamo ima igrača koji nisu uspjeli u Dinamu i žele se dokazati, ali i mi se želimo dokazati."









Atmosfera nije loša…

“Momčad je pozitivna iako je nekad ovo sve jako frustrirajuće. Vidjelo se to nakon utakmice s Plzenom, kao da smo se nekome zamjerili. Nekako moramo okrenuti situaciju. Je li to ova utakmica? Ja se nadam da je svaka. Izgledali smo dobro i u Varaždinu u pola sata i u Plzenu u 20-ak minuta. Nevjerojatno je da u Dinamu imamo problem da ne možemo postići gol. To mi je enigma, vrtimo sve kombinacije da izađemo iz toga i da konačno krenemo.”

Petković i ozljeda…

“Neće igrati na Rujevici, nećemo žuriti. Sljedeći tjedan bi se trebao priključiti momčadskom treningu. Može se javiti u reprezentaciju, ali stav svih u klubu je da ostane u klubu i krene s momčadskim treninzima. On nije robot, on je čovjek od krvi i mesa. Nadam se da će ovaj put presuditi razum.”, zaključio je.