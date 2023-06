‘JA SAM UZ NOVAKA, KOSOVO JE I MENI SRCE SRBIJE’ Bivša prva na svijetu podržala Đokovića: ‘Mnogi pričaju o Ukrajini i Rusiji’

Autor: Ivor Krapac

Rasprave koje je Novak Đoković izazvao pišući “Kosovo je srce Srbije” i “stop nasilju” na kameri nakon prolaska prvog kola ovogodišnjeg Roland Garrosa dobile su još jedno poglavlje nakon što se o tome izjasnila igračica bogatog iskustva na WTA Touru, sa srpskim korijenima.

O tome je pričala Kristina Mladenović, danas 30-godišnja rođena Francuskinja koja igra pod zastavom te zemlje, nekadašnja prva tenisačica svijeta u konkurenciji parova.

Mladenović je bila vrlo uspješna i u pojedinačnoj konkurenciji, na 10. mjestu, a u parovima je još uvijek jako visoko, trenutno na 13. poziciji.





Otvorena o Đokovićevim riječima

Razgovarajući za srpski Telegraf, iskusna tenisačica kazala je kako vidi Đokovićev potez i poruku.

“Novak je velik, pravi je primjer za sve ostale. Vidjela sam to. Mnogima se dozvoljava da pričaju o Rusiji i Ukrajini, svatko tu ima stav, a to nije politički? Na drugoj strani, ovo, to je politički? Da, dijelim stav s Novakom, Kosovo je i meni srce Srbije. Moj otac je iz Gnjilana, baka mi je živjela tamo, i ja sam bila tamo kada sam bila dijete”, rekla je Mladenović za Telegraf.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Kristina Mladenovic (@kristinamladenovic93)









Otkrila je i dio svoje prošlosti kada su je pitali o igranju za Srbiju.

“Nisam imala pozive od Srbije, valjda zato što sam već s 12 godina počela predstavljati Francusku, bila sam u tom sustavu. Uvijek govorim da sam u srcu Srpkinja. Malo se zezam i s francuskim novinarima, jer kada pobjeđujem i kada sam u formi, onda sam Francuskinja, a kada gubim i kada padam, onda sam Srpkinja”, rekla je Mladenović.

Iskusna francuska tenisačica srpskih korijena kazala je da s Đokovićem dijeli pogled koji je iznio na početku ovogodišnjeg Roland Garrosa, no ne dijele rezultat na pariškom Grand Slam turniru koji traje.









Đoković ide dalje, u četvrtfinalu će igrati protiv Rusa Karena Hačanova, dok je Mladenović svoj put na Roland Garrosu završila porazima u prvom kolu u pojedinačnoj konkurenciji i u drugom kolu na turniru parova, u suradnji s Kineskinjom Shuai Zhang.