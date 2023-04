‘JA SAM ČETNIK I UVIJEK ĆU BITI ČETNIK’ Poznati Srbin opet iznenadio: ‘Bog mi je rekao – vozit ćeš traktor’

Autor: Ivor Krapac

Slavio je četnike i time nekoliko puta izazivao da se o njemu priča, a sada, poznati bivši srpski košarkaš Darko Miličić, koji se kasnije okušao i kao ‘kickboksač’, imao je novi istup u svojoj domovini i time iznenadio.

Tijekom gostovanja u programu Televizije Hram, danas 37-godišnji Miličić je u dijelu svoje priče govorio o tome kakva je iskušenja prošao i što je sve radio.

‘Išao sam putem propasti’

“Bog nije digao ruke od mene, to tako gledam. Išao sam putem stradanja, putem propasti, totalnog ludila mozga. Hranio sam svoj ego, kupim dva auta i nisam se dovoljno nametnuo kao osoba pa kupim još dva”, približio je kako je to izgledalo nekad.

“Mislio sam da radim stvari normalne za čovjeka koji je zaradio neke proklete ‘pare’, a hvala Bogu što me nije ostavio i što me privukao k sebi. Hvala Bogu i na iskušenjima, kroz iskušenja me doveo u red”, dodao je Miličić na Televiziji Hram.

Pričao je i kako se sve kod njega okrenulo.

“Bog je rekao, ići ćeš u poljoprivredu, vozit ćeš traktore, viličare, naučiti kako ih sklapaš. Doći će do toga i da će ti se srušiti pet hektara, moglo je i 15, hvala mu i slava mu, 10 je spasio, pet je palo, srušio je snijeg”, opisao je svoje okretanje uzgoju u prirodi.

“Slava mu i hvala mu što sam izašao bolji i jači. To stradanje za koje sam mislio da je veliko na kraju nije bilo nešto”, zaključio je Miličić govoreći o iskušenju koje je prošao.









Nekoliko godina unatrag, Darko Miličić je u intervjuu za B92 objašnjavao zbog čega je jednom prilikom pivom zalijevao lik četnika koji ima istetoviran na tijelu, što je odjeknulo u Srbiji i drugdje.

“Neki ljudi imaju svoje mišljenje o meni na osnovi onoga što negdje pročitaju ili vide. To je u redu, možda na to imaju i pravo. Vide da napijam četnika, pa što – ja sam četnik i uvijek ću biti četnik. No, čovjek mora imati i ispušni ventil”, govorio je Miličić u tom razgovoru, dodajući i da se njemu stavlja na teret dok pije, a ako netko drugi ‘potegne’ rakiju, preko toga se često prelazi.

