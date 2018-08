IZVRŠNI ODBOR HNS-a: Dogovor Šukera i Dalića amenovalo krovno tijelo našeg nogometa

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) je na sjednici održanoj u četvrtak u Selcu u cijelosti prihvatio i potvrdio sve elemente dogovora predsjednika Davora Šukera i izbornika Zlatka Dalića o nastavku suradnje na obostrano zadovoljstvo, objavio je HNS.

Hrvatska je pod Dalićevim vodstvom na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u Rusiji osvojila drugo mjesto.

Uz tu najvažniju vijest, IO je potvrdio stručne stožere svih muških reprezentacija. Tako Nenad Gračan nastavlja voditi U-21 reprezentaciju, Robert Jarni vodit će U-20 selekciju, dok će Ivan Gudelj preuzeti U-19 reprezentaciju. Petar Krpan ostaje na čelu kadetske U-17 reprezentacije, Tomislav Gričar preuzeo je reprezentaciju do 15 godina, a Sergej Milivojević selekciju do 14 godina. Mato Stanković nastavlja voditi malonogometnu reprezentaciju. Uz ove odluke potvrđeni su odgovarajući sastavi stručnih stožera, čime je zaokružena struka u svim muškim reprezentacijama HNS-a.

IO je donio i odluku o sustavu stalnih natjecanja u sklopu je i nekoliko važnih novina. Na prijedlog klubova koji to smatraju praktičnijim, isplativijim i natjecateljskim zanimljivijim rješenjem, 3. HNL će se od iduće sezone igrati u pet skupina.

Istodobno, 1. HNLŽ smanjena je sa 10 na osam klubova, dok je 1. HMNL smanjena sa 12 na 10 klubova.