IZRAZ LICA NOGOMETAŠA GOVORI SVE: Ovo je faca mladog igrača kad je ugledao Dilettu

Talijanska voditeljica razlog je zbog kojeg nogomet gledaju i oni koje sport ne zanima.

Na utakmici Juventusa pokazala je zašto je velika zvijezda, privlačila je poglede svih pa i nogometaša.

Juventusovog igrača su Dilettini atributi toliko očarali da je pogled koji je uputio prema njoj postao viralan.

Kamera je uhvatila trenutak u kojem Weston McKennie s klupe Juventusa gleda prema voditeljici.

It seems @WMckennie is a huge Diletta Leotta fan 👀 @AroundTurin pic.twitter.com/TKbVmbgAa7









— Vince Spizzirri (@Vinnyyyyy) February 27, 2021