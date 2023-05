IZRAELAC DEGRADIRAO LEGENDU ZVEZDE! Kontroverzni Srbin rođen u Kninu doživio novi udarac

Crvena zvezda ima jako velike ambicije u nadolazećoj sezoni, a koliko su ozbiljni govori i kako su unatoč osvajanju naslova prvaka i Kupa doveli novog trenera Izraelca Baraka Bakhara.

Svi u klubu iz Beograda imaju velika očekivanja od izravnog plasmana u grupe Lige prvaka, a novi trener krenu je čistiti svlačionicu od igrača koji mu nisu prioritet.

Tako je jedan koji je zahvaćen metlom i legenda Crvene zvezde, golman kanadske reprezentacije Milan Borjan, koji više nije prvi izbor na golu u nadolazećoj sezoni.

Inače neugodne vijesti da više nije prvi golman Crvene zvezde Milan Borjan doznao je preko telefona, a sve mu je u pozivu priopćio novi trener Bakhar.

Velika čistka

Kako donose mediji iz susjedstva, Borjan je samo jedan od puno igrača Zvezde koje Bakhar ne vidi u sljedećoj sezoni među ‘crveno-belima’, a na njegovo mjesto trener namjerava dovesti novog prvog golmana.

According to Telegraf, Barak Bakhar has informed Milan Borjan he is looking for a new first choice goalkeeper #fkcz | #czv pic.twitter.com/rWNFYyl8ok

— Ogi (@ogiczv) May 31, 2023