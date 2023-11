Izrael igra u susjedstvu, snajperisti na krovovima: ‘Ma što oni uopće rade u mojoj zemlji’

I u neka druga normalnija vremena nije čudno ako izraelske sportaše prati tamošnja policija, pa i tajna policija. Sad je situacija drastična, a svjedoci su toga domaćini u Kosovu…

Kasno sinoć doputovao je Izrael u Prištinu gdje ih u nedjelju očekuje utakmica.

Reprezentativce i čitavo osoblje čuvaju jake policijske snage.

“Očekuje se oko 300 policajaca i pripadnika specijalnih jedinica. Snajperisti će biti raspoređeno na krovove kuća u blizini stadiona. Specijalci su oko hotela 24 sata na dan i svaki gost prolazi kroz najsnažnije mjere opreza”, piše portal One iz Izraela.

Inače, dosta otvoren bio je kapetan reprezentacije Kosova Vedat Muriqi, koji prema svemu sudeći ne razumije postupke Izraela…

“Crna Gora i Rumunjska došli su igrati ovdje i nije bilo problema. Na našem aerodromu u Kosovu izraelski su nas policajci specijalno došli provjeriti. Idemo odigrati utakmicu, ne idemo u rat”, rekao je Muriqi.

🗣Vedat Muriqi: “Once we arrived at @AirportPristina, the Israeli Police controlled us. This is strange, this has never happened before. This is football, not a war.”

Honestly, this is scandalous! What are they doing in our country in the first place? #KOSISR I 🇽🇰🇮🇱 pic.twitter.com/oUHQnhRJ9g

— Kosovan Football 🇽🇰 (@kosovanfooty_EN) November 11, 2023