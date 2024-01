Iznenađujući Dinamov transfer mogao bi prerasti u aferu, evo u čemu je problem

Priča oko mladog Dinamovog talenta Gabriela Rukavine postaje sve zanimljivija. Nedavno smo pisali da je ovaj talentirani 19-godišnjak na izlaznim vratima Dinama i da bi hrvatski prvak za njega mogao dobiti do tri milijuna eura odštete. A sada cijela priča dobiva intrigantniji oblik.

Gol.hr piše kako se osjeti da nešto ne štima na relaciji igrač-menadžer-klub i spominje da cijela priča lagano prerasta u aferu. Navodno problem u cijeloj priči, odnosno realizaciji posla, predstavlja potraživanje samog igrača, odnosno njegovih zastupnika. Rukavina, kako stvari stoje, ima pravo na postotak od prodaje, a u Maksimiru to žele izbjeći jer im se onda preostala svota novca osjetno smanjuje.

Prema Transfermarketu Rukavinina vrijednost iznosi 800 tisuća eura, a za Dinamo je ove godine odigrao samo 92 minute. U HNL-u je skupio 31 minutu u dvije utakmice, u istom broju susreta skupio je 16 minuta u Konferencijskoj ligi te je odigrao poluvrijeme u Kupu. A prema informacijama kojima barata Gol.hr, čini se da je ponuda za Rukavinu iz MLS lige zapravo i dvostruko veća, odnosno da ona iznosi čak šest milijuna eura.

DINAMO REJECTS OFFER FOR RUKAVINA!

LA Galaxy offered €3m for the services of the young winger, but Dinamo has declined it.

The reason is that the player would reportedly get 20% of the transfer fee. Dinamo would sell him if he gave up the 20%.#Dinamo #Rukavina #LAGalaxy pic.twitter.com/QERmDzfGjk

— Croatian Football (@CroatiaFooty) January 11, 2024