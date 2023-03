‘IZNENADILI SU ME NEUGODNO, TO NISAM OČEKIVAO’! Vatreni sasvim otvoreno: ‘Zato sam odlučio otići’

Josip Juranović jedan je od onih nogometaša koji su obilježili proteklo Svjetsko prvenstvo. Njegovi “prodori” protiv Brazilaca pamtit će se, o njima će pričati svojim unucima…

Pa su mnogi ostali iznenađeni što je nogometaš za kojeg se raspitivala Barcelona, Manchester United, završio u Union Berlinu!

Isto tako Juranović je otkrio škotskim novinarima da mu je bilo teško otići jer je izgradio tako dobar odnos s navijačima Celtica.





‘Imao sam dobar odnos s navijačima’

Ali smatrao je da nije imao mogućnosti ostati jer nije želio biti druga opcija. Biti rezerva Alistairu Johnstonu, koji je doveden u transferu teškom oko 3,5 milijuna eura. Juranović je bio zapanjen kada je čuo da Celtic kreće za Kanađaninom.

“Iskreno, imao sam stvarno dobar odnos s navijačima. Stvarno mi se svidjelo. Bilo je teško krenuti, ali takav je život. Bio sam malo tužan što me Celtic nije pokušao zadržati kao igrača. Ali to je nogomet. Ne možete znati svoju budućnost”, izjavio je Juranović za Daily Record te nastavio:

“Da budem iskren, bio sam malo iznenađen jer sam igrao na Svjetskom prvenstvu i pripremao se za sljedeću utakmicu. Neki od mojih prijatelja su me nazvali i rekli da su potpisali novog beka. Samo sam to ostavio po strani i koncentrirao se na Svjetsko prvenstvo, jer je to najveća pozornica u nogometu i želio sam odigrati dobro. Nije mi bilo svejedno glede Celtica, imali bismo tri beka, netko će biti na klupi, a netko na tribinama sa svojom obitelji.”

Poslije je i ovo dodao:

“Neke stvari mi se nisu sviđale zbog reprezentacije. Ako ne igraš redovito za svoj klub, nećeš dobiti poziv za reprezentaciju. To je glavni razlog zašto sam otišao.”

Zašto Berlin?









“Iskreno, nisam puno razmišljao o svojoj situaciji jer sam prvo imao Svjetsko prvenstvo i bio sam potpuno koncentriran na to. Onda sam čitao neke vijesti da ću ići u, ne znam, Man. United, Chelsea i tako dalje. Ali trebamo biti realni. Ovo je bio pravi potez za mene s moje strane. Nikada u karijeri nisam skočio dvije stepenice unaprijed. Uvijek idem korak pa korak, nadograđujući svoju karijeru. Želim igrati nogomet i to je glavni razlog zašto sam ovdje.

Celtic će uvijek imati mjesto u njegovom srcu.

“Razgovarao sam s trenerom Angeom tjedan dana prije nego što sam se preselio. Među nama je uvijek bio iskren razgovor. On je dobar trener, stvarno dobar trener i trudio sam se da ga informiram. Mojih 18 mjeseci tamo bilo je nevjerojatno. Što mogu reći o Celticu? To je jedna velika ljubav.”