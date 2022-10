IZNENADA PREMINUO USRED UTAKMICE: Liječnici su ga brzom reakcijom izveli s terena i borili se za njega, ali nisu uspjeli…

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Jedan poznati klub izgubio je svoju legendu. Martin Urbano, čuveni trener Unicaje iz Malage, iznenada je preminuo tijekom utakmice svog omiljenog kluba.

Tužna vijest, no ako se igdje morala dogoditi ova nesretna situacija, onda je to možda nekakva jalova utjeha za njegovu obitelj da se to baš dogodilo uz njegovu ljubav, uz parket svoje Unicaje.

Bivši trener doživio je srčani udar tijekom utakmice košarkaške Lige prvaka, u susretu između Unicaje i francuskog Dijona.





‘Pamtit ćemo te’

Liječnici su brzo reagirali, izveli su ga iz dvorane, borili su se za njegov život, ali nisu uspjeli.

Sigurno će ga pamtiti u Unicaji, jer je to trener koji je sigurno imao jednu od ključnih uloga u razvoju momčadi, kluba.

Bio je trener u tri mandata, legendarni trener.

“Nikad nećeš biti zaboravljen, treneru”, “Počivao u miru, Martine”, “Ne postoji riječ utjehe za tvoje najmilije, ali pamtit ćemo te”…, samo su neki od komentara koji se pojavljuju na društvenim mrežama.

Detalji ovog nesretnog slučaja znat će se nakon obdukcije, ali ne postoje riječi utjehe za njegove najmilije…