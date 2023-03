IZNENADA PREMINUO POPULARNI SPORTAŠ (35)! Tražio je bolji život za malu djecu, tragedija prekinula obiteljsko iščekivanje

Velika tuga pogodila je svjetsku veslačku scenu. Iznenada je preminuo sjajni Kubanac Angel Fournier Rodriguez, uspješni natjecatelj u ‘skifu’, koji je za vrijeme karijere bio u svjetskom vrhu i osvajao je odličja na najvećim natjecanjima.

Kubanski veslač preminuo je sa samo 35 godina nakon pretrpljenog srčanog udara. Bila je to tragedija za veslački svijet, ali još više za Rodriguezovu obitelj s kojom je živio u SAD-u. Tužne vijesti stigle su odande, iz Dallasa.

Dugogodišnji uspješni veslač je po odlasku s Kube u SAD tražio bolji život za svoju djecu, a tuga za koju se sada doznalo je sve prekinula.

Rodriguez je svoje najznačajnije uspjehe na svjetskoj veslačkoj sceni ostvario osvajanjem triju odličja na SP-ima, sa srebrima 2013. u Chungjuu u Južnoj Koreji i 2017. u Sarasoti u SAD-u, na Floridi, a broncom 2014. u Amsterdamu, sve u samcu.

Bio je uspješan i na Panameričkim igrama, sa sveukupno pet zlata i jednim srebrom tijekom karijere.

Kubanski veslač se tijekom karijere naviknuo na borbu, između ostalog, i nakon što su mu 2019. godine bili otkriveni srčani problemi.

Karijeru je kanio nastaviti i nakon toga, nakon što je 2020. odlučio napustiti Kubu i pridružiti se obitelji u SAD-u, a posljednjih mjeseci čekao je rješenje dokumentacije za ostanak na američkom tlu nakon što je ondje bio samo privremeno, s vizom. Obiteljsko iščekivanje da se ta situacija riješi prekinuto je tužnom viješću koja je odjeknula veslačkim svijetom.

Angel Fournier Rodriguez passed away yesterday & I can’t stop crying man. One of the goats of rowing, taken too soon at 35. This man raced effortlessly, you can see it even if you’ve not watched rowing before. May he rest in perfect peace 😢 pic.twitter.com/LqUcFTAfkH

— Cable (@JAACable) March 17, 2023