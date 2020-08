IZNENADA PREMINUO POZNATI KOŠARKAŠ! Umro na treningu

Tragičan događaj odvio se na košarkaškom treningu Crvene Zvezde a Ojo koji sespremao za novu sezonu, je kolabirao i preminuo. Prema nezvaničnim informacijama, košarkaš je preminuo na licu mjesta.

Ojo je nastupao za sveučilištu Florida State, 2017. je stigao u FMP nakon što nije bio izabran na NBA draftu, a godinu dana kasnije se preselio u Crvenu zvezdu.

I Majkl Odžo je stigao u Beograd 🛬🔴⚪️@Lokoibadan has landed in Belgrade! Welcome, Michael!#kkcz #Zvezdas #WeAreTheTeam pic.twitter.com/3zIh7G3WWX

— KK Crvena zvezda (@kkcrvenazvezda) August 9, 2018