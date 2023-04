IZNENADA PREMINUO NOGOMETAŠ (28), ‘NEDOSTAJAT ĆEŠ NAM, KAPETANE! ‘Bio je divan dečko dobrog srca, svi su ga znali’

Tužna vijest pogodila je u Englesku, a odjeknula je i drugdje, zbog iznenadne smrti nogometaša Masona Peddlea kojem je bilo samo 28 godina. Najveća tuga na nogometnoj sceni pogodila je Peddleov klub, AFC Portchester, u kojem je preminuli igrač ostavio trag dok je predvodio tamošnju momčad u uzrastu do 23.

Bio je u to vrijeme igrač čiji se karakter pamti, a takvi dojmovi o preminulom nogometašu traju i nakon što je preminuo, u reakcijama koje dolaze.

Među tužnim oproštajima, Portchester je u svojoj objavi na društvenim mrežama približio veliku bol koja je zavladala klubom.

“Svi u AFC Portchesteru su šokirani i tužni zbog vijesti da je preminuo Mason Peddle, kapetan naših igrača u konkurenciji do 23”, piše u objavi.

“Naše misli i izrazi sućuti su uz njegovu obitelj i prijatelje u ovom teškom trenutku”, dodao je klub.

Everyone at AFC Portchester is shocked and saddened to hear the news of the passing of Mason Peddle – captain of our under-23s side.



Our thoughts and condolences go out to his family and friends at this difficult time.

The club will be doing all it can to support his family. pic.twitter.com/dGVRsZQcni

— AFC Portchester (@AFCPortchester) April 10, 2023