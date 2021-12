IZNENADA PREMINUO NADARENI BORAC (27): Pamti se njegov čudesni preokret, svi se pitaju što se dogodilo…

Američka i svjetska borilačka scena tuguje zbog iznenadne smrti Jordana Younga, 27-godišnjeg nadarenog borca koji je dio svoje karijere gradio u organizaciji Bellator, a posljednju postaju imao je u organizaciji Professional Fighters League (PFL). Young je bio jedan od najjačih aduta u naletu u toj organizaciji, a poslije tužne vijesti, za sada nije otkriveno od čega je preminuo američki borac.

Vijest o smrti objavio je Youngov boksački trener Derik Santos, a potvrdili su je American Top Team, momčad i dvorana u kojoj je gradio svoj borilački put, te njegova organizacija PFL.

Borac koji je iznenada preminuo imao je 12 pobjeda i dva poraza u profesionalnoj borilačkoj karijeri. Šest od tih 12 pobjeda dogodilo se u Bellatoru, a potom je preklani stigao poraz od Juliusa Anglickasa jednoglasnom sudačkom odlukom, Youngov prvi u profesionalnoj karijeri, nakon kojeg je promijenio organizaciju i krenuo je dalje u PFL-u.

Young je u PFL-u imao po jednu pobjedu i poraz, a pamti se borba koju je dobio u svojem posljednjem nastupu u karijeri. Bilo je to pretprošlog mjeseca, potkraj listopada, kada je u Hollywoodu na američkoj Floridi tehničkim nokautom u trećoj rundi svladao Rusa Omarija Ahmedova.

Američki borac ostvario je tu pobjedu uz nevjerojatni preokret u trećoj rundi, nakon što se ranije u borbi činilo da će Ahmedov doći do pobjede. No, Youngov trenutak inspiracije doveo je do drugačijeg raspleta.

Nakon tužne vijesti, od Younga se opraštaju njegovi kolege i prijatelji iz borilačkih sportova, a tugu na oproštaju izrazili su i brojni navijači. Tu su i pitanja što se dogodilo, a osobito zbog toga što ‘fanovi’ borilačkih sportova pamte njegovu dojmljivu posljednju pobjedu u borbi iz listopada.

PFL is saddened to learn about the passing of Jordan Young. Our thoughts and prayers go out to his friends and family during this tragic time. May he Rest In Peace. pic.twitter.com/PsPAyOxy2y

— PFL (@PFLMMA) December 19, 2021