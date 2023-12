Iznenada preminuo mladi sportaš (24): Naglo se razbolio i umro nakon samo dva dana

Mladi irski sportaš tragično je preminuo prošle subote, svega dva dana nakon što su se se on i njegova djevojka preselili u Australiju. Matthew McGuigan i njegova djevojka Clodagh Corr stigli su u Sydney prošlog četvrtka navečer, ali manje od 24 sata kasnije ustanovljena je smrt McGuigana koji se inače bavio irskim nogometom.

Riječ je o vrsti nogometa koji se naviše igra u toj zemlji, te je zajedno s hurlingom jedan od dva najpopularnija sporta u Republici Irskoj. Za razliku od klasičnog nogometa, igra se između dvije momčadi koje broje 15 igrača na pravokutnom travnjaku s golovima u obliku slova H na krajevima terena. Cilj igre je postići pogodak, a to se može napraviti bilo šutanjem lopte nogom ili bacanjem lopte rukom.

McGuigan je u Irskoj igrao irski nogomet, a u Australiji je već potpisao za Cormac McAnallense iz Sydneyja. “Matty je tek stigao u Sydney sa svojom djevojkom i za kratko vrijeme provedeno ovdje je dotaknuo živote mnogih koji su ga imali sreću susresti”, poručili su iz Cormac McAnallensa.

