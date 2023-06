Preminuo suigrač dvojice Vatrenih (45): Samo se srušio na tržnici, hitna je brzo došla, ali nije mu bilo spasa

Cedric Roussel (45), belgijski nogometaš i bivši reprezentativac, iznenadno je preminuo u subotu poslijepodne od posljedica srčanog udara.

Zadesio ga je na tržnici u rodnom Monsu, hitne službe stigle su na mjesto događaja, ali nisu ga mogle spasiti.

U karijeri je igrao za čak 16 momčadi, a između ostalih, od 2004. do 2006. godine dijelio je svlačionicu Standard Liegea s Vedranom Runjom i Mikijem Rapaićem, bivšim hrvatskim reprezentativcima. 2003. godine odigrao je tri utakmice za Belgiju, a Crveni vragovi na društvenim mrežama izrazili su sućut obitelji.

“Coventry City je duboko ožalošćen zbog smrti našeg bivšeg napadača u dobi od samo 45 godina. Cédric je odigrao 43 utakmice za nebesko plave od 1999. do 2001. i zabio 11 golova. Naša je sućut s njegovom obitelji i prijateljima u ovom vrlo tužnom trenutku”, objavio je njegov bivši klub Coventry.

Službeni profil belgijske nogometne reprezentacije je nakon smrti na Twitteru izrazio sućut obitelji i prijateljima Cédrica Roussela. On je 2003. godine upisao tri nastupa za “Crvene vragove”.

