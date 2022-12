IZNENADA PREMINUO (48) DOK JE PRATIO ČETVRTFINALE! ‘Slomljeni smo zbog saznanja da smo te izgubili’

Tužna vijest stiže iz Katra, sa Svjetskog prvenstva. Naime, jedan od najpoznatijih američkih nogometnih novinara, Grant Wahl, preminuo je u petak u Katru dok je izvještavao sa Svjetskog prvenstva.

Imao je 48 godina. Wahl je umro dok je pokrivao utakmicu četvrtfinala, navodi se u priopćenju američkog nogometnog saveza, a mediji preciziraju da je preminuo tijekom susreta Argentine i Nizozemske. Uzrok smrti nije poznat.

“Cijela američka nogometna obitelj je slomljena zbog saznanja da smo izgubili Granta Wahla”, stoji u priopćenju saveza. “Zahvaljujemo Grantu na njegovoj ogromnoj predanosti i utjecaju na našu igru u Sjedinjenim Državama. Njegovo pisanje i priče koje je ispričao nastavit će živjeti”, stoji u priopćenju.

Ranije tijekom turnira, Wahla su katarske vlasti prozvale jer je nosio majicu duginih boja kako bi iskazao podršku LGBT zajednici. Istospolne veze su ilegalne u Kataru.

We are heartbroken that former Sports Illustrated senior writer Grant Wahl died while covering the World Cup in Qatar.

Our thoughts are with his family and loved ones at this tragic time. https://t.co/B9dhFPSPZq pic.twitter.com/2ydpmtguRF

— Sports Illustrated (@SInow) December 10, 2022