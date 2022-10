IZNENADA JE POSJETIO ČAČIĆA I JASNO MU REKAO: ‘Pa ti ćeš moj Ante lakše s Milanom, nego s ovima izaći na kraj!’

Autor: Andrija Kačić Karlin

„Moram vam ovo reći, teško da u ovome trenutku neka momčad u Europi igra tako dobar visoki presing kao što igra Salzburg„, dočekao nas je trener Ivo Šušak.

Koji je iz mjesta svog prebivališta, Primoštena, na utakmicu Dinama i Salzburga krenuo prema Maksimiru. Odgledao zanimljivu utakmicu, da bi drugi dan posjetio svog prijatelja, bivšeg legendarnog Dinamovog nogometaša Rudi Belina….

O utakmici, na kojoj se, kako nam sad sam priznaje, pomalo smrznuo jer se nije dobro obukao, Šušak ima zanimljive opservacije:





Odličan je Salzburg

”Prvo ću navijački, joooj… Koja šteta da onaj Bočkajev slobodan udarac nije završio u mreži. To bi bila baš prava ekstaza. No, kada gledamo utakmicu u cjelini, onda tu ima zanimljivih stvari koje sam vidio. Ponajprije, taj Salzburg. Odlična je to momčad, fizički besprijekorno spremna, tu je nadvisila Dinamo. A taj visoki presing onemogućio je i Chelsea u Londonu da razvije svoju igru, kako ne bi spriječio i Dinamove sheme. Pa, igra nije mogla kretati od vratara i stopera, moralo se preskakati dugim loptama. Ali, gle… Oni imaju visoke skakače i pokupe većinu lopti. Odlični su u toj, nazovimo je tako, destrukciji. Ali, znaju i igrati, makar ih ne zanima posjed. Da, njih zanima brzina i iznenađenje„.

Još kad nam je Ivo Šušak rekao da je dan kasnije na maksimirskom stadionu posjetio i trenera Dinama Antu Čačića naša znatiželja je podivljala…

„Rekao sam mu da nakon svega može i mora biti zadovoljan jednim bodom. Jer, tako se utakmica razvijala. Salzburg je pokazao da je jedno od najugodnijih iznenađenje u Ligi prvaka. U obje utakmice protiv Dinama pokazao je čvrstinu, moć i upornost. A zapanjujuće je koliko malo ti Austrijnci griješe, disciplina u igri im je impresivna. I tu se Dinamo teško snalazio. Opaska, nije ni Chelsea, ali ni Milan. Dakle, ovi rezultati koje Salzburg bilježi ne mogu biti slučajni„.

Znam da vam je teško pričat o kolegi, prijatelju i treneru Anti Čačiću. Ali, navijači su iznova nezadovoljni zbog njegovih relativno kasnih izmjena. Smijemo li vas pitati o tome?

„Nemam problema s time, nisam ni zlonamjeran, ni kritičan. Samo imam svoj razmišljanje. Zaista je ispalo da se Dinamo popravio i u Salzburgu i u Zagrebu nakon izmjena. I zaista se smije misliti da ih je valjalo možda činiti ranije. Ali, isto shvaćam da ni Čačić nije isuviše namjeravao riskirati. Jer, ako izgubite tek onda su kritike otrovne”.

Ima li Dinamo sada šanse da izbjegne posljednje mjesto u skupini?









„Kolikogod se one čine male, šanse su tu. I to je velika stvar. Hoćete iskreno? Pa, Dinamo će lakše razviti igru protiv Milana nego protiv tog visoko postavljenog Salzburga. Zašto ne vjerovati? Skupina je izjednačena, a ona tri boda na startu protiv Chelseaja mogu ispasti vrijedni zlata. Opet vam odgovorno tvrdim, to kako Salzburg igra visoki presing ne samo da je njihov prepoznatljiv znak nego je i svojevrsna atrakcija. I to sam Čačiću rekao… Dinamo je sve dosadašnje četiri utakmice odigrao konkurentno, sad kakav je pojedinačni rezultat ovisi o sreći, spletu okolnosti, ozljedama, formi. Ali, bitna je ta konkrentnost koja se dokazuje. Jesmo sad možda malčice tužni, ali nije sve uopće loše. Igra se, malo dobro, malo osrednje, pa se malo traži. Ali, Dinamo je za svakog opasnost i napor. I valjda su i igrači i trener nešto zaslužni„.