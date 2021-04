IZLAZIO IZ STRIPTIZ KLUBA PA ZALUTAO U KRIVI AUTOMOBIL: Dočekao policiju krvave glave

Igrač Houston Rocketsa prije nekoliko dana imao je neugodno iskustvo nakon jednog izlaska. Naime, Sterling Brown je po izlasku iz striptiz kluba ušao u krivi automobil, a nakon toga se obračunao s ljudima iz vozila.

Brown je navodno i dobio bocom po glavi, a iz cijele situacije ga je izvlačio suigrač Kevin Porter Junior. Brown je dolazak policije dočekao krvave glave.

Na društvenim mrežama se pojavio i video iz kobne noći.

Video je objavio Andy Slater, novinar Fox Newsa koji je i prenijeo cijelu priču. Incident se dogodio 19. travnja nakon što su Houston Rocketsi gostovali kod Orlando Magica.

SLATER SCOOP: Rockets’ Sterling Brown shown full of blood in body-cam video outside Miami strip club.

His teammate, Kevin Porter Jr., and cops appear to have an animated discussion before Brown gets treatment from paramedics.

(Note: Audio muted by police) pic.twitter.com/DlMcoHzPco

— Andy Slater (@AndySlater) April 27, 2021