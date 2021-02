IZJAVE NAKON UTAKMICE: Pročitajte reakcije dinamovaca nakon velikog slavlja

Dinamo je izborio osminu finala Europske lige! Momčad Zorana Mamića je s dvije pobjede protiv ruskog Krasnodara u 16-ini finala prošla dalje, među 16 najboljih u ovom natjecanju, a nakon 1:0 na Maksimiru, Plavi će poslije slavlja čekati ždrijeb koji je na rasporedu sutra u 13 sati.

Sjajna večer u Zagrebu donijela je veselje i u prvim reakcijama nakon pobjede.

Trener Zoran Mamić:

‘Čestitke momčadi na zreloj utakmici i zasluženoj pobjedi. Kada se pogledaju dvije utakmice, pokazali smo više, u svim segmentima igre smo bili bolji i zasluženo smo dobili.’

‘Vježbali smo s obzirom na prvu utakmicu kada smo imali dosta dobrih izlazaka u kontre i to nismo realizirali, radili smo na kontrama iako se nismo kanili na njih usmjeriti.’









‘Kada vezni red igra zonski obranu kao danas, kada jedan isprati igrača s loptom, a drugi to korigiraju, onda to ispadne dobro. Naučili smo iz prve utakmice, za to svaka čast ekipi.’

‘Imamo još rezerve, možemo i puno više. No, igramo na tri kolosijeka, moramo planirati i kratkoročno i dugoročno s obzirom na ono što je ispred nas. Kada bismo mogli standardizirati momčad, onda bi to bilo još bolje, no to nije moguće u ovakvom ritmu.’

‘U prvom poluvremenu smo bili nervozni na terenu i van njega, imali smo dobar rezultat, ali u nama je tinjala nervoza. No, prevladala je kvaliteta i vjera u momčad.’









‘Na ždrijebu ćemo čekati što nam Bog i kuglice daju, a za protivnika ćemo se pripremiti na najbolji mogući način.’

Stefan Ristovski:

‘Ovo je nagrada momčadi, radili smo naporno. Meni je ovo došlo kao premija, nisam očekivao da ću doći u Dinamo i plasirati se u osminu finala Europske lige. Nadam se da ćemo ovo produžiti, Dinamo to može i zaslužuje.’

‘Kada imate pozitivni rezultat, ne možete se samo tako otvoriti. Stali smo čvrsto u blok, na vrijeme smo postigli gol, završili smo utakmicu kako treba.’









‘Nemam želje za sutrašnji ždrijeb, sada ćemo prvo proslaviti.’

Asistent Kristijan Jakić:

‘Jako smo sretni zbog pobjede, radi nas i radi trenera, radi svih u klubu, i radi navijača. Ostvarili smo veliki uspjeh, ali nećemo tu stati.’

‘Ovo je nagrada za naš trud, ja sam danas bio pokretač, kao što je ranije bio i Bruno (Petković, op).’

‘Dva dana prije utakmice smo na treningu vježbali kontre, odlazak iza leđa igrača, osjetio sam da će mi dati povratnu, na treningu smo radili na tome da dajemo iza leđa, dao sam Oršiću i zabio je za pobjedu.’

‘Oni nisu imali ni u Rusiji određenu priliku. Rekli su da nitko ne voli igrati protiv Dinama, igramo dobru obranu, to da smo primili jako malo golova u Europi pokazuje da smo odlična ekipa.’

Strijelac Mislav Oršić:

‘Leđa nisu smetala, danas je sve bilo dobro. Sretni smo što smo pobijedili i idemo dalje.’

‘Znali smo da su prema naprijed jako dobri, imaju dobre individualce, u sredini jako dobro kombiniraju. No, uspjeli smo iskoristiti svoje jake strane.’

‘Možda su oni imali malo veći posjed. Mi smo čekali kontru.’

Sada ima 14 golova za Dinamo u Europi, jedan manje od rekordera Igora Cvitanovića i Slavena Zambate?

‘Malo po malo, korak po korak, stići će i to.’

‘Nisam nikada imao posebna očekivanja prije ždrijeba. Koga god da dobijemo, pripremit ćemo se i probati ponovno proći.’