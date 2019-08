IZJAVE NAKON UTAKMICE: ‘Ništa još nije gotovo, imamo još 90 minuta u Norveškoj’

Autor: Mario Lacković

Dinamo Zagreb pomeo je norveški Rosenborg sa 2:0. Igra koja je bila na trenutke magična, dala je Modrima dobre šanse za uzvrat u Norveškoj. Izjave nakon utakmice dali su trener Dinama Nenad Bjelica, te igrači Mislav Oršić i Bruno Petković.

Evo pobjeda 2:0 protiv Rosenborga. recite nam svoje viđenje utakmice?

Bjelica: “Dobra utakmica protiv tvrde momčadi, željeli smo aktivan rezultat to smo i dobili 2:0 je dobra prednost, ali još ništa nije gotovo, imamo još puno trke u Norveškoj.” Pokušali smo igrati s Ademijem i Olmom više ofanzivno, i tu smo došli do puno prigoda, šteta što još koja nije ušla u gol. Bila je to jedna dobra utakmica protiv momčadi koja u zadnjih deset utakmica nije primila gol. Na tome treba graditi optimizam i za uzvrat gore.

Situacija za penal kada je branič Rosenborga igrao rukom. Neki komentar na to?

“Ha slušajte, uvijek će biti interpretacije. Ovo su iskusni suci, oni imaju VAR već dvije godine u Italiji tako da mislim da bi ga upotrijebili da je bilo potrebe. Neke stvari mi je teško pratiti s terena, ali sam stalno bio u komunikaciji s četvrtim sucem koji mi je rekao kako VAR pregledava situaciju. Ako je rekao da nije bilo ničeg, onda je to valjda tako”

Ali došli smo do informacije da VAR uopće nije pregledao spornu situaciju.

“Pa zašto smo ga doveli onda? Njegov je posao da analizira sporne situacije. To treba tako kod pogotka, kaznenog udarca, kod igranja rukom. Ako se ne koristi, zašto ga imamo?

Dugo ste čekali sa drugom zamjenom. Zašto niste ranije zamijenili igrače?

Nismo htjeli remetiti momčad, ekipa je ofenzivno i defenzivno dobro stajala na terenu. Zato nije bilo ranih zamjena, ali i zamjene nisu obavezne. Sve je bilo ok, čak je i Oršić mogao cijelu utakmicu izdržati, ali je dobio udarac u mišić pa nismo htjeli riskirati.

Za kraj, kakav Dinamo možemo očekivati u Trondheimu?

Močan, jak, probati ćemo sa visokim presingom kao i na ovoj utakmici. Ali se nešto pita i njih, pa ćemo vidjeti kako ce to proći.

MISLAV ORŠIĆ:

Komentar na utakmicu:

Oršić: Imamo lijepu prednost što nam olakšava posao u uzvratu. Igrali smo dobro, zabili na početku gol, nakon drugog smo odahnuli. Oni su imali par prilika, ali nisu zabili.

Lopta je bila malo nezgodna kod drugog gola:

Malo je skakala lopta kod drugog gola, ali je ušla.

Neki dojmovi od Rosenborga, kakva su momčad?

Iz prekida su vrlo opasni, dobar izvođač slobodnih udaraca, klasični Skandinavci na što su nas upozorili. Naši obrambeni igrači su danas ih rješili pa nije bilo problema.

BRUNO PETKOVIĆ:

Jedna jako dobro odigrana utakmica s naše strane, nismo im dali puno prostora. Stvorili smo jako puno šansi, šteta što ih više nismo iskoristili. Imamo dobru prednost na našoj strani, ali naravno još uvijek nismo sigurni da li smo prošli. Treba ih dobiti tamo, imamo još 90 minuta da dokažemo da zaslužujemo Ligu Prvaka.

Vi ste pucali penal. Nakon Ferencvaroša je bilo dvojbi. Kako ste se osjećali?

Ma došlo je do olakšanja, jer neke stvari možeš dokazati da možeš bolje nego prije, Ali kako me jedna loša stvar neće spustiti, tako me jedna dobra stvar neće povući da poletim. Treba ostati čvrsto na zemlji i raditi.

Recept za uzvrat?

Prvo treba odmoriti pa će se krenuti u analize. Siguran sam da će nam trener i stožer pripremiti sve da nam pokažu što treba popraviti, što možemo bolje. Nešto smo griješili, ali prvo rekuperacija pa analiza.