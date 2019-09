IZJAVE NAKON UTAKMICE: ‘Fenomenalan je osjećaj igrati za svoju državu’

Nakon još jedne velike predstave Hrvatske nogometne reprezentacije, pred kamere su stali izbornik Zlatko Dalić i ponajbolji pojedinci susreta, Nikola Vlašić i Bruno Petković.

BRUNO PETKOVIĆ

“Zvučite iznenađeni ovakvim rezultatom. Mi smo ipak druga reprezentacija svijeta, posjedujemo neku kvalitetu i to smo večeras na terenu pokazali. Imali smo dobar pristup, momčadski pristup i to je presudilo. Ovo je bio jedan fenomenalan osjećaj igrati za svoju državu. Osjećam se odlično.”

“Branić od 60 milijuna eura? Ne razmišljam o tome. On ima svoju kvalitetu, ali svakome se može dogoditi loša utakmica. Ja sam danas odigrao dobro, ali treba ostati ponizan i dalje nastaviti raditi. Najbitnija su ta tri boda i korak prema prema Europskom prvenstvu.”

NIKOLA VLAŠIĆ:

“Odlična utakmica. Čestitam svima. Bilo je odlično od prve minute. Znao sam od trenutka kada smo stigli u Trnavu da ću igrati. Imao sam problema s koljenom, ali naši liječnici su napravili sjajan posao. Kvalitetnija smo momčad od Slovačke, htjeli smo pokazati svima da smo bolja momčad od toga. Izbornik nam je dao zadatak da zaustavimo njihov vezni red i tako je i bilo.”

🔥 Bravo, bravo, bravo, bravo! 🔥

👏 Congratulations to #Croatia for an impressive #EURO2020 qualifying win in Slovakia! 🇸🇰🇭🇷#BeProud #Family #SVKCRO #Vatreni pic.twitter.com/iPRFSlVxbs

— HNS (@HNS_CFF) September 6, 2019