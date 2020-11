IZJAVE DINAMOVCA ODJEKNULE U DOMOVINI: U istu rečenicu gurnuo Đokovića i Janicu

Nakon što se priključio suigračima u dresu Švicarske, Dinamov napadač Mario Gavranović je u razgovoru za švicarski Blick otkrio čime se bavi u slobodno vrijeme i kakve stvari najviše voli u životu. Gavranović je ove sezone u jako dobroj formi u Dinamu, a tempo koji je uhvatio najavljuje još velikih stvari u nastavku sezone.

U svojoj priči za Blick, Dinamov golgeter približio je dio svoje svakodnevice dok nije na terenu. U slobodno vrijeme najviše uživa na igralištu blizu kuće u kojoj živi u Zagrebu, gdje sa suprugom Anitom prati kako se igra njihova godinu i pol stara kći Leonie, a ta obiteljska radost jedan je od posebnih užitaka u trenucima predaha.

No, to nije sve.

‘Osim nogometa, volim igrati i tenis i ‘padel’ tenis. No, nažalost, zbog koronavirusa za to nemam previše vremena jer već dugo imamo raspored igranja koji podsjeća na onaj u Engleskoj. Jedva da se nađe poneki trenutak za druge stvari’, požalio se švicarski reprezentativac u dresu Dinama.

Gavranović je otkrio i što u slobodno vrijeme najviše voli slušati.

‘Privlači me balkanska glazba. Ustvari, volim slušati sve, ali glavne su mi stvari koje možemo uvrstiti u folklorne’, otkrio je napadač Plavih.

Od stvari koje voli gledati, Gavranović je istaknuo megapopularnu Igru prijestolja, a tu su i dokumentarci na Netflixu. Čitanjem se bavi uglavnom uz dječju literaturu kojom uveseljava svoju malu kćer.

Kako voli tenis, uz to su vezane i navijačke sklonosti Dinamovog švicarskog napadača.

‘Volim sportaše koji su napravili puno – poput Nadala, Federera i Đokovića. Draga mi je i skijašica Mikaela Shiffrin, a od ranijih i Janica Kostelić‘, istaknuo je Gavranović.

S obzirom na to da nema puno vremena, Dinamov napadač otkrio je da dugo nije vidio svoju dvojicu braće Alena i Ivana koji žive u Švicarskoj i ne stignu do Zagreba, dok je s roditeljima nedavno ipak bio s obzirom na to da su ga posjetili u glavnom hrvatskom gradu.

Jednom kada mu nogomet i njegova karijera više ne budu u prvom planu, Gavranović se nada da će s obitelji što više putovati svijetom, a jedna od nešto bližih želja je da koronavirus što prije bude iza nas, a s njime i redovito druženje s maskama koje nas štite.

‘To valjda smeta i većini drugih ljudi na svijetu’, zaključio je napadač Dinama i švicarske reprezentacije.